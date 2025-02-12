Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 23 Triệu

Mức lương 18 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 906 Lạc Long Quân, P.8, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

1. Hoạch định kế hoạch tài chính (vốn, tài sản, ngân hàng, dòng tiền,...)

2. Kiểm soát dòng tiền thu, chi

3. Kiểm soát, quản lý nguồn vốn

4. Cân đối, kiểm soát giá thành, xây dựng giá bảo vệ

5. Kiểm soát ứng dụng phần mềm ERP

6. Kiểm soát kế hoạch tiêu thụ & kế hoạch thu mua hàng hóa tối ưu về ngân sách và chi phí

7. Lập báo cáo tài chính nội bộ

8. Một số công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Tài chính đầu tư hoặc các ngành có liên quan

Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm về mảng tài chính & tối thiểu 03 năm làm vị trí quản lý trong lĩnh vực hoạch định, kiểm soát tài chính hoặc vị trí tương đương

Có kinh nghiệm làm trong mảng sản xuất, thương mại & xây dựng là một lợi thế

Chịu được áp lực công việc & tiến độ công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh

Các chế độ theo đúng quy định: BHXH, phép năm,... và được hoàn phép năm không sử dụng

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng quý, thưởng cuối năm,... (tùy theo tình hình hoạt động công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG

