Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 23 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG

Mức lương
18 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 906 Lạc Long Quân, P.8, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

1. Hoạch định kế hoạch tài chính (vốn, tài sản, ngân hàng, dòng tiền,...)
2. Kiểm soát dòng tiền thu, chi
3. Kiểm soát, quản lý nguồn vốn
4. Cân đối, kiểm soát giá thành, xây dựng giá bảo vệ
5. Kiểm soát ứng dụng phần mềm ERP
6. Kiểm soát kế hoạch tiêu thụ & kế hoạch thu mua hàng hóa tối ưu về ngân sách và chi phí
7. Lập báo cáo tài chính nội bộ
8. Một số công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Tài chính đầu tư hoặc các ngành có liên quan
Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm về mảng tài chính & tối thiểu 03 năm làm vị trí quản lý trong lĩnh vực hoạch định, kiểm soát tài chính hoặc vị trí tương đương
Có kinh nghiệm làm trong mảng sản xuất, thương mại & xây dựng là một lợi thế
Chịu được áp lực công việc & tiến độ công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh
Các chế độ theo đúng quy định: BHXH, phép năm,... và được hoàn phép năm không sử dụng
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng quý, thưởng cuối năm,... (tùy theo tình hình hoạt động công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 906 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

