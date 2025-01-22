Tuyển Trưởng phòng tài chính Dolphin Sea Air Services Corp. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp (Vendor):

• Phát triển và duy trì mối quan hệ chiến lược với các Vendor để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất về giá cả và dịch vụ.

• Đánh giá và cải thiện mối quan hệ với Vendor nhằm tối ưu hóa giá cả và chất lượng dịch vụ.

2. Kiểm tra và thương lượng giá:

• Khi nhận Inquiry, phối hợp chặt chẽ với phòng Sales để kiểm tra và thương lượng giá từ Vendor, đảm bảo nhận được giá tốt nhất.

• Lập báo cáo đánh giá giá trị cung cấp từ Vendor để hỗ trợ quyết định kinh doanh.

3. Cập nhật thông tin thị trường:

• Theo dõi và phân tích tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh, và nhà cung cấp để đưa ra dự đoán chính xác về xu hướng giá cả.

• Cập nhật thông tin thị trường và các báo cáo phân tích cho ban lãnh đạo định kỳ.

4. Quản lý thông tin giá cả:

• Đảm bảo cập nhật Tariff giá lên hệ thống quản lý của công ty 1-2 tuần/lần, bảo đảm dữ liệu chính xác và kịp thời.

5. Phối hợp xử lý vấn đề:

• Hợp tác với các bộ phận liên quan để xử lý nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề phát sinh liên quan đến lô hàng, nâng cao hiệu suất công việc chung.