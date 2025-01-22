Tuyển Trưởng phòng tài chính Dolphin Sea Air Services Corp. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng tài chính Dolphin Sea Air Services Corp. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Dolphin Sea Air Services Corp.
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Dolphin Sea Air Services Corp.

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Dolphin Sea Air Services Corp.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 6, Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp (Vendor):
• Phát triển và duy trì mối quan hệ chiến lược với các Vendor để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất về giá cả và dịch vụ.
• Đánh giá và cải thiện mối quan hệ với Vendor nhằm tối ưu hóa giá cả và chất lượng dịch vụ.
2. Kiểm tra và thương lượng giá:
• Khi nhận Inquiry, phối hợp chặt chẽ với phòng Sales để kiểm tra và thương lượng giá từ Vendor, đảm bảo nhận được giá tốt nhất.
• Lập báo cáo đánh giá giá trị cung cấp từ Vendor để hỗ trợ quyết định kinh doanh.
3. Cập nhật thông tin thị trường:
• Theo dõi và phân tích tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh, và nhà cung cấp để đưa ra dự đoán chính xác về xu hướng giá cả.
• Cập nhật thông tin thị trường và các báo cáo phân tích cho ban lãnh đạo định kỳ.
4. Quản lý thông tin giá cả:
• Đảm bảo cập nhật Tariff giá lên hệ thống quản lý của công ty 1-2 tuần/lần, bảo đảm dữ liệu chính xác và kịp thời.
5. Phối hợp xử lý vấn đề:
• Hợp tác với các bộ phận liên quan để xử lý nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề phát sinh liên quan đến lô hàng, nâng cao hiệu suất công việc chung.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Dolphin Sea Air Services Corp. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dolphin Sea Air Services Corp.

Liên Hệ Công Ty

Dolphin Sea Air Services Corp.

Dolphin Sea Air Services Corp.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 18, Tòa nhà Epic Tower, 19 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

