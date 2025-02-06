Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch, triển khai và điều hành các hoạt động tài chính trong công ty.
- Giám sát quy trình kế toán, đảm bảo tuân thủ các quy tắc, quy định và tiêu chuẩn kế toán hiện hành.
- Lập kế hoạch và xây dựng báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm, đồng thời phân tích dữ liệu và cung cấp thông tin chi tiết để hỗ trợ quyết định chiến lược của công ty.
- Lập kế hoạch và quản lý dòng tiền của công ty cũng như cung cấp thông tin chi tiết liên quan.
- Đánh giá và kết hợp các nguồn tài chính của công ty, quản lý và theo dõi dòng tiền để đảm bảo hoạt động tài chính ổn định.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để lập kế hoạch nguồn vốn, đánh giá dự án, và thực hiện các hoạt động tài chính khác.
- Liên tục nâng cao quy trình kiểm soát nội bộ và hệ thống báo cáo tài chính để đảm bảo tính chính xác và tin cậy dữ liệu tài chính.
- Theo dõi và đánh giá các chỉ tiêu tài chính của công ty, đưa ra đề xuất để cải thiện hiệu suất tài chính và tăng cường lợi nhuận.
- Làm việc với các bên như ngân hàng, cơ quan kiểm toán và cơ quan quản lý tài chính, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định và yêu cầu tài chính.
- Đề xuất/Yêu cầu dự liệu và thống kê có liên quan đến tài chính từ các bộ phận, phòng ban liên quan
- Tham mưu cho Ban Giám đốc để thiết lập các tiêu chuẩn và các quy định kiểm soát công việc và số liệu của bộ phận tài chính và các phòng ban liên quan
- Tham mưu cho Ban giám đốc Công ty trong công tác quản lý thuộc lĩnh vực Kế toán, Tài chính.
- Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi/Giới tính:
Nam/Nữ không giới hạn độ tuổi Trình độ chuyên môn:
Trình độ Đại học trở lên các ngành: Kế toán – Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành liên quan khác;
Năng lực/Kỹ năng:
- Khả năng chịu áp lực tốt;
- Năng lực lãnh đạo, phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc tốt;
- Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán;
- Nắm vững các quy định về thuế, tài chính và các chính sách, chế độ khác hiện hành;
- Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc;
- Có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá tốt. Kinh nghiệm:
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong vị trí Giám Đốc/Trưởng phòng Tài chính quản trị trong ngành FMCG
Ngoại ngữ:
- Ưu tiên biết đọc hiểu và trả lời bằng tiếng anh qua công cụ chat Vi tính:
- Office văn phòng
- Internet

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thoả thuận
- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h-12h00, 13h00 – 17h00)
- Thưởng Lễ Tết,...
- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định
- Xem xét tăng lương theo năng lực
- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công
- ty.
- Được đào tạo hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 102 số 11 Bis Nguyễn Gia Thiều , Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

