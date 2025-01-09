Tuyển Trưởng phòng tài chính SUNWAH Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Working time: Monday - Friday (full-day) and Saturday morning (half-day)

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - 6 (nguyên ngày) và sáng thứ 7 (nửa ngày)

- Coordinating and receiving delegates from China and other countries;

Điều phối và đón tiếp các đoàn khách từ Trung Quốc và các nước khác;

- Assisting and arranging for the General Director’s daily schedule and trips;

Hỗ trợ và sắp xếp lịch trình làm việc hàng ngày và công tác cho Tổng Giám đốc

- Coordinating activities and/or events of Sunwah Group including but not limited to logistic arrangement; translating between Chinese and Vietnamese (verbal and materials translation); and other ad hoc tasks as assigned;

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hoạt động của Tập đoàn, sắp xếp xe, phiên dịch Trung - Việt (dịch hiện trường, dịch tài liệu), và các công việc liên quan khác

- Researching and analyzing the market in Vietnam to find out new business opportunities with potential Chinese/international partners;