Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

· Quản lý nhân sự, công tác kế toán, hệ thống quy trình, biểu mẫu đúng theo quy định của luật kế toán và điều lệ công ty.

· Điều hành nhân sự, điều chỉnh quy trình, quy định quản lý Tài chính Kế toán theo đúng quy định của luật kế toán và điều lệ Công ty.

· Triển khai xây dựng Dự toán ngân sách hằng năm: Dự toán hoạt động kinh doanh, Dự toán ĐTXDCB theo chỉ đạo và Dự toán tài chính.

· Kiểm tra, kiểm soát, giám sát Kế toán Tài chính (KTTC), Kế toán Quản trị (KTQT) như: Vốn tiền mặt, Công nợ phải thu, Công nợ phải trả, doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh (KQHĐKD), hàng tồn kho, tài sản cố định (TSCĐ), thuế, tiền lương,…

· Tổng hợp, phân tích các công việc của phòng, cá nhân theo kế hoạch đã được duyệt và theo mục tiêu, kế hoạch thực hiện KPI đã được duyệt.

· Tham gia thực hiện việc cải tiến, công tác báo cáo kết quả công việc thực hiện lên cấp trên theo định kỳ tuần/ tháng/ quý/ năm và theo yêu cầu.

· Thực hiện các công việc chuyên môn về TCKT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng TCKT.

· Thiết lập mục tiêu KPI, xây dựng kế hoạch KPI và triển khai thực hiện. Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc và Ban Phó Tổng Giám đốc

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngànhTài chính Doanh nghiệp, Tài chính kế toán… (ưu tiên ĐH Kinh Tế TP.HCM)

Am hiểu chuyên môn và các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Có kiến thức quản trị, lập kế hoạch …

Ít nhất 5 năm công tác liên tục trong lĩnh vực kế toán.

Ít nhất 3 năm đảm nhận vị trí tương đương

Xử lý, phân tích, thống kê và báo cáo số liệu

Giao tiếp và truyền đạt tốt.

Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Trung thực, năng, nhiệt tình công tác, có khả năng làm việc nhóm tốt.

Yêu cầu khác: Do đặc thù của ngành nghề kinh doanh người lao động có thể được điều động làm ngoài giờ, làm ngày Chủ Nhật/ ngày Lễ/ ngày Tết…

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư

Kinh nghiệm: 10 Năm

Cấp bậc: Quản lý

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh