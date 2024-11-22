Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Trên 10 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Khu Du lịch văn hóa Suối Tiên, 120 Xa Lộ Hà Nội, Tân Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

· Quản lý nhân sự, công tác kế toán, hệ thống quy trình, biểu mẫu đúng theo quy định của luật kế toán và điều lệ công ty.
· Điều hành nhân sự, điều chỉnh quy trình, quy định quản lý Tài chính Kế toán theo đúng quy định của luật kế toán và điều lệ Công ty.
· Triển khai xây dựng Dự toán ngân sách hằng năm: Dự toán hoạt động kinh doanh, Dự toán ĐTXDCB theo chỉ đạo và Dự toán tài chính.
· Kiểm tra, kiểm soát, giám sát Kế toán Tài chính (KTTC), Kế toán Quản trị (KTQT) như: Vốn tiền mặt, Công nợ phải thu, Công nợ phải trả, doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh (KQHĐKD), hàng tồn kho, tài sản cố định (TSCĐ), thuế, tiền lương,…
· Tổng hợp, phân tích các công việc của phòng, cá nhân theo kế hoạch đã được duyệt và theo mục tiêu, kế hoạch thực hiện KPI đã được duyệt.
· Tham gia thực hiện việc cải tiến, công tác báo cáo kết quả công việc thực hiện lên cấp trên theo định kỳ tuần/ tháng/ quý/ năm và theo yêu cầu.
· Thực hiện các công việc chuyên môn về TCKT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng TCKT.
· Thiết lập mục tiêu KPI, xây dựng kế hoạch KPI và triển khai thực hiện. Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc và Ban Phó Tổng Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 149ABC Nguyễn Duy Dương P3, Q10, HCM

