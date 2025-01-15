Tuyển Trưởng phòng tài chính Bệnh Viện Gia An 115 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 05, Đường 17A, Khu phố 11, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán và nghiệp vụ tài chính kế toán; kiểm soát nội bộ;

- Đánh giá hoạt động tài chính của Bệnh viện, để xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính;

- Lập chiến lược và triển khai các chỉ tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn; dự báo về tình hình vốn và thị trường vốn;

- Xây dựng các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh hàng năm của Công ty:

- Lập và đánh giá báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Chỉ đạo công tác hạch toán và lập báo cáo tài chính, kể cả báo cáo hợp nhất của các công ty và chi nhánh thành viên

- Phân tích và tham gia thẩm định tính khả thi của các dự án đầu tư;

- Phân tích cơ cấu nguồn vốn. Quản lý và khai thác các nguồn vốn;

- Hoạch định chiến lược tài chính của Công ty;

- Quan hệ với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng... trong hoạt động vay vốn trung hạn, dài hạn, ngắn hạn và lưu chuyển tiền tệ;

- Điều phối các nguồn vốn của công ty cho các dự án hoạt động và đầu tư;

- Kiểm tra và phân tích các chỉ tiêu tài chính, đánh giá sức khỏe tài chính và hiệu quả sử dụng vốn toàn công ty, đánh giá các dữ liệu tài chính đáp ứng mục tiêu sinh lợi của công ty;

- Quản lý Phòng Tài chính và Phòng Kế toán, theo dõi hoạt động và giải quyết các vẫn đề liên quan đến Phòng Tài chính và Phòng Kễ toán;

- Đảm bảo nguồn tiền chi đúng, hợp lý và được sử dụng đúng mục đích

- Kiểm soát nguồn dòng tiền của Công ty để không bị mất cân đối tài chính.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc và Chủ tịch Điều hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán hoặc Kiểm toán ….;

- Ưu tiên tốt nghiệp đại học ngoài nước hoặc có chứng chỉ TOEIC ít nhất 700 điểm hay tương đương;

- Có chứng chỉ quản lý bệnh viện;

- Có chứng chỉ CFA (Chartered Financial Analyst).

- Chuyên ngành về tài chính và quản lý tài chính;

- Yêu cầu: Tiếng anh giao tiếp tốt

- Pháp luật về tài chính - kế toán; Quản lý - Lãnh đạo; Lập kế hoạch; Trình bày phân tích, báo cáo;

- Quản lý nhóm: Giao tiếp, thúc đầy, kết nối đội nhóm, khoa phòng, mạng lưới; Giám sát, đánh giá: Tư duy logic;

- Quản lý số liệu, phân tích và giỏi sử dụng các phần mềm vi tính để phục vụ công việc;

- Có thể đọc hiểu và truyền đạt tốt các nội dung trong tài liệu bằng tiếng Anh, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh;

- Có hơn 5 năm kinh nghiệm quản lý lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và từng giữ chức vụ tương đương

- Có kinh nghiệm trong việc xây dựng các dự án, đề án y tế, có khả năng thương thảo, thỏa thuận hợp tác chuyên môn với các đơn vị/tổ chức/cá nhân.

Tại Bệnh Viện Gia An 115 Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh Viện Gia An 115

