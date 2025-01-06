Tuyển Trưởng phòng tài chính Asco Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Asco Vietnam Co., Ltd
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 5, Tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Proceed bank transaction;
- Import data into Misa;
- Manage database of Guide fee, key in Misa;
- Track payment request, invoice;
- To be a team member of Collection team
- Other tasks assign by Chief Accountant & Group CFO
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Graduated from Accounting major;
- Good Reading, Unsderstanding, Writing in English; Strong microsoft Excel skill;
- Have 1 or 2 years in Accounting job; Used to work in tourism is prefer / an advantage;
- Experience work on Misa software;
- Careful, honest, responsible character;
- Job description will be discussed more in detail during the interview.
BENEFITS:
- Receive Net salary;
- PIT, Insurance cover by company;
Tại Asco Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
