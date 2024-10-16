Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà SFC, số 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý ngân quỹ:

Xây dựng kế hoạch dòng tiền đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh Thu xếp vốn vay và đảm bảo kế hoạch thanh toán tại các ngân hàng và tổ chức tài chính Kiểm soát dòng tiền đem lại hiệu quả tối ưu cho công ty.

2. Quản lý tài chính:

Phân tích chi phí, doanh thu và các chỉ số tài chính kịp thời, chính xác cho Ban TGĐ Đề xuất giải pháp tối ưu hóa lợi nhuận cho Ban TGĐ công ty Kiểm tra bảng tính giá thành mua vào và phê duyệt giá bán sản phẩm Chịu trách nhiệm lập ngân sách hoạt động hàng năm Tổ chức quản lý và giám sát việc sử dụng ngân sách được ban TGĐ phê duyệt Xây dựng và quản lý chiến lược tài chính 5 năm cho nhóm công ty Thẩm định các dự án đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, phương tiện vận tải và xây dựng nhà xưởng Xây dựng quy trình kiểm soát và phòng ngừa rủi ro kinh doanh.

3. Quản lý kế toán

Tổ chức công tác hạch toán và lưu trữ hồ sơ kế toán theo qui định của pháp luật hiện hành và nhu cầu khai thác thông tin phục vụ quản lý của Ban TGĐ Rà soát quy chế Tài chính, quy trình Kế toán và thực hiện cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung hàng năm Làm việc với Cục thuế thành phố và Kiểm toán độc lập về những vấn đề tài chính và thuế Đào tạo và phát triển nhân viên Các nhiệm vụ khác từ BOM.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Thạc sỹ/ cử nhân chuyên ngành Tài chính kế toán, Tài chính đầu tư.... Hơn 4 năm kinh nghiệm vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các công ty lĩnh vực M&A, Thời trang.... Các chứng chỉ liên quan đến tài chính: Kế toán trưởng, CFA, CMA... Chuyên nghiệp, trung thực, chính trực, nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi và phát triển Kinh nghiệm xây dựng quy trình, hệ thống kế toán Khả năng phân tích và dự đoán tốt Có tầm nhìn chiến lược và quản lý công việc khoa học, hiệu quả Có khả năng lập kế hoạch, định hướng, triển khai công việc độc lập Có khả năng tiếp cận, học hỏi, nắm bắt kiến thức, vấn đề mới tốt Tiếng anh giáo tiếp.

Tại Công ty Cổ phần AR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Thỏa thuận + Phụ Cấp (thỏa thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn) Phụ cấp: 10k/ngày (gửi xe) Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định. Nghỉ Lễ/Tết theo quy định của Nhà nước. Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau... Mua hàng tiêu chuẩn (discount 50%) Thưởng thành tích năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AR

