Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 235 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Công tác Kế hoạch Tài chính
Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ doanh nghiệp Tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu, từ đó hoạch định chiến lược tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, quản lý và kiểm soát ngân quỹ, các dòng tiền, sự vận động của dòng tiền trong Công ty Thực hiện công tác giám sát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tài chính minh bạch, chính xác, hiệu quả. Xây dựng chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý. Đảm bảo nguồn vốn cùng các loại tài sản của doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng hợp lý và sinh lời., Duy trì khả năng thanh toán của doanh nghiệp và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho hoạt động của Công ty Xem xét BCTC, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của Công ty. Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt. Xây dựng ngân sách ngắn và dài hạn. Thực hiện báo cáo tài chính cho Ban giám đốc
2. Công tác Kế toán
Hiểu biết các nghiệp vụ của kế toán nhằm nắm được tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu chi phí. Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp. Cập nhật các quy định pháp luật, thông tin về thuế và chế độ chính sách để cố vấn cho ban lãnh đạo, hướng dẫn các kế toán chi tiết trong công việc thực hiện chứng từ chuẩn mực, chính xác và đúng pháp luật.
3. Công tác Quản trị
Điều hành, quản trị toàn bộ hoạt động tài chính – kế toán của Công ty. Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động của Phòng Tham gia các hoạt động chuyên môn, đào tạo về tài chính – kế toán cho đội nhân sự trong phòng và phát triển đội ngũ cùng các các bộ phận liên quan. Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế... các hoạt động về tài chính, kế toán của Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán. Có chứng chỉ kế toán trưởng. Có năng lực nghiệp vụ tài chính kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vứng nghiệp vụ kế toán. Có ít nhất 2 năm làm việc ở vị trí tương đương Có kinh nghiệm sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, excel, các phần mềm khác Chỉn chu, nhiệt tình, có trách nhiệm Ưu tiên ứng viên giao tiếp được tiếng Anh tốt
Tại Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận + thưởng Checkpoint định kì, xét duyệt tăng lương 2 lần/năm. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thai sản theo quy định của nhà nước Làm việc 5 ngày/tuần từ T2 - T6, nghỉ thứ 7, chủ nhật, phép năm và các ngày lễ theo quy định. Nghỉ phép năm 12 ngày. Thời gian làm việc: 8h-12h và 13h30 - 17h30 Thưởng chính sách sinh nhật, kết hôn, sinh con,... Cấp thiết bị văn phòng để phục vụ công việc (máy tính, văn phòng phẩm,...) Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân, cơ hội thăng tiến công bằng. Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức. Được tham gia các khóa đào tạo không giới hạn để nâng cao kỹ năng phục vụ cho công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu

Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 235 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình

