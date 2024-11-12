Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 222/8B Bùi Đình Túy, Phường 12, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch điều hành hoạt động của ban kiểm soát Tài Chính và phòng Kế Toán.

Quản lí và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Kế Toán Trưởng cùng các Chuyên viên Kiểm soát Tài chính, Thủ Quỹ với mục đích bảo toàn và phát triển vốn công ty.

Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.

Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu đột xuất.

Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị dòng tiền nhằm đảm bảo đáp ứng các nhu cầu thanh toán.

Duy trì khả năng thanh khoản của công ty và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho công ty.

Đánh giá các chương trình hoạt động của công ty trên phương diện tài chính.

Hoạch định chiến lược tài chính của công ty.

Đảm bảo rằng các loại tài sản của công ty được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lí và sinh lợi.

Tiến hành phân tích tình hình tài chính của công ty nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu để đề xuất hướng phát triển đến Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị.

Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lí.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc Tài chính/Trưởng phòng Tài chính.

Ưu tiên ứng viên có thế mạnh trong lĩnh vực Logistics, Xuất nhập khẩu, Hàng hải.

Nắm vững chuyên môn tài chính và quản lí tài chính.

Khả năng dự trù và quản lí rủi ro tốt.

Có khả năng nhạy bén giúp bảo toàn khối tài sản doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Xét tăng lương định kì 6th - 01 năm, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Tham gia chế độ bảo hiểm theo quy định Nhà Nước.

Được cấp phát thiết bị đầy đủ xuyên suốt quá trình làm việc.

Khám sức khỏe định kì 1 lần/năm.

Lương tháng 13, thưởng nhân viên xuất sắc, phòng ban xuất sắc và hiệu suất công việc cả năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin