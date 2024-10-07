Tuyển Hành chính Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Toà nhà N03T5, Khu ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng Công ty nhằm thu hút nguồn nhân lực.

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự dựa trên chiến lược của Công ty.

- Triển khai thực hiện tuyển dụng, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu nhân sự cho Công ty.

- Thực hiện tiếp cận và hunting các ứng viên tiềm năng.

- Kiểm soát việc tuyển dụng theo quy trình: tạo nguồn, chọn lọc hồ sơ ứng viên, sơ phỏng, sàng lọc ứng viên tiềm năng, sắp xếp các vòng phỏng vấn, thông báo kết quả ...

- Phối hợp với Ban nhân sự tiếp nhận và hội nhập cho nhân sự mới.

- Phân tích, dự báo thị trường lao động và xây dựng giải pháp tuyển dụng phù hợp.

- Duy trì và mở rộng quan hệ với các đầu mối tuyển dụng nhằm xây dựng kênh cung cấp nguồn ứng viên ổn định và đa dạng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các Công ty sản xuất, hàng tiêu dùng, thực phẩm, dược phẩm.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Kỹ năng lãnh đạo tốt.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Ưu tiên ứng viên Nam.

Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận và cạnh tranh.

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Bảo hiểm Sức khỏe Diligo (chăm sóc sức khỏe toàn diện tại các bệnh viện cao cấp) và Bảo hiểm tai nạn 24h.

- Thưởng năm theo kết quả kinh doanh.

- Các chế độ thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty.

- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

- Công ty cung cấp bữa trưa tại Văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings

