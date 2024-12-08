Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Truyền thông nội bộ

Lên kế hoạch truyền thông phù hợp yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Phụ trách các kênh truyền thông của công ty: website, fanpage, kênh thông tin nội bộ,app truyền thông nội bộ...

Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết trong tập thể cán bộ nhân viên.

Tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông của công ty, các hoạt động từ thiện xã hội và tham gia các hoạt động PR chung khác

2. Hành Chính

Tham gia vào việc hỗ trợ và soạn thảo các văn bản, giấy tờ nội bộ liên quan đến công việc, tài liệu, cuộc họp, hoạt động của phòng

Lưu trữ, sắp xếp thông tin giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan

Tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch và nhu cầu từ các đơn vị

Báo cáo và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Cập nhập thông tin lao động mới

Thực hiện các công việc hành chính khác

Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng, quản trị nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có khả năng xây dựng kế hoạch truyền thông.

Có kiến thức và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa tập thể.

Có kỹ năng viết báo, viết tin cổ động tốt, truyền đạt mạch lạc, thu hút mọi người.

Có khả năng kết nối, cổ động mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc.

Có Kinh nghiệm sử dụng Canva, landing page...

Nhiệt tình, năng động, yêu thích các hoạt động xã hội, tập thể.

Sáng tạo, nhiều ý tưởng tổ chức các chương trình sự kiện.

Quyết liệt trong việc triển khai và thực hiện các công việc.

Tư duy logic, Khả năng học hỏi và cập nhật nhanh, thích nghi tốt trong mọi môi trường

Lương thỏa thuận theo năng lực làm việc, phụ cấp ăn trưa/xăng xe...

Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH và cơ chế đãi ngộ theo Quy định của Công ty

Môi trường làm việc, đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, luôn có sự hỗ trợ cùng nhau trong công việc

