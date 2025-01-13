Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Zei Group
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
Công ty TNHH Zei Group

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty TNHH Zei Group

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trụ sở văn phòng tại 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Truyền thông thương hiệu tuyển dụng:
- Lên ý tưởng, đề xuất phương án truyền thông thương hiệu tuyển dụng cho Leader.
- Xây dựng kênh social về thương hiệu bằng những content thu hút đối tượng ứng viên mà công ty hướng đến.
- Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các phương án tiếp cận, thu hút ứng viên tiềm năng theo yêu cầu tuyển dụng.
- Xây dựng, đề xuất phương án gia tăng hiệu quả hoạt động marketing tuyển dụng.
2. Truyền thông nội bộ:
- Lên ý tưởng, chuẩn bị, tổ chức các sự kiện nhằm chăm sóc sức khỏe tinh thần của nhân viên như: sinh nhật hàng tháng, 8/3, 20/10, Quốc tế Đàn ông, Giáng Sinh, YEP,..
- Đưa văn hóa của công ty vào những content truyền thông thương hiệu để ứng viên cảm nhận được môi trường làm việc xứng đáng ứng tuyển.
3. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ, độ tuổi từ 22 - 25 tuổi
- Ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Truyền thông, Marketing,... hoặc các chuyên ngành có liên quan là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm 06 tháng ở vị trí tương đương.
- Nắm bắt kịp thời xu thế, các trend đang hot.
- Chăm chỉ, chịu khó.
- Kỹ năng Tin học văn phòng tốt.
- Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH Zei Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ + thưởng KPI + phụ cấp (ăn trưa, gửi xe)
- Thử việc 1 tháng, nhận 85% lương + thưởng KPI + phụ cấp.
- Thử việc 1 tháng, nhận 85% lương + thưởng KPI + phụ cấp.
- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của công ty.
- Môi trường làm việc năng động & chuyên nghiệp.
- Được làm việc với đội ngũ leader có năng lực chuyên môn tốt.
- Được trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc, làm đẹp Công nghệ cao mới nhất với chi phí đặc biệt dành riêng cho nhân viên.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty như thưởng lễ, Tết, BHXH, du lịch, team building, ....
- Có thể phỏng vấn trước Tết và nhận việc ngay sau Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zei Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Zei Group

Công ty TNHH Zei Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Sao Mai, số 19 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

