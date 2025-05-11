Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 124 đường số 2, KDC Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông tổng thể cho thương hiệu và các chiến dịch sản phẩm.

Quản lý team truyền thông (content, social media, PR, KOLs...)

Phụ trách kế hoạch truyền thông đa kênh: Facebook, TikTok, YouTube, PR, báo chí, KOL/influencer.

Giám sát hiệu quả các chiến dịch truyền thông, đánh giá và tối ưu theo mục tiêu KPI.

Tham gia vào việc lên ý tưởng và sản xuất các nội dung sáng tạo: video, audio, chiến dịch lan tỏa xã hội.

Theo dõi xu hướng truyền thông, hành vi người dùng để liên tục cập nhật định hướng nội dung phù hợp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông/PR/marketing, trong đó có tối thiểu 1 năm ở vị trí leader/team lead.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục, công nghệ, ứng dụng di động, hoặc đam mê sách, sách nói, phát triển bản thân.

Kỹ năng quản lý đội nhóm, giao tiếp, phối hợp liên phòng ban tốt.

Nhạy bén với xu hướng truyền thông, đặc biệt là social media & influencer marketing.

Có khả năng sáng tạo nội dung, storytelling và tư duy chiến lược.

Có tư duy dữ liệu, biết đo lường và tối ưu hiệu quả truyền thông.

Ưu tiên ứng viên có khả năng multi-task.

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế như Canva, PTS, AI.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 (có hoa hồng, phụ cấp).

• Thưởng tháng 13 và thưởng theo hiệu quả công việc.

• Phúc lợi: Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

• Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn về xuất bản, sản xuất sách nói và podcast.

• Làm việc trong startup năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin