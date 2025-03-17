Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Quản lý và duy trì các kênh truyền thông của công ty, tổ chức, bao gồm website, mạng xã hội, bản tin nội bộ, v.v.

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến lược truyền thông nhằm nâng cao hình ảnh, thương hiệu công ty.

Xây dựng và phát triển các nội dung truyền thông, bao gồm bài viết, thông cáo báo chí, hình ảnh, video, bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội.

Tạo dựng và duy trì mối quan hệ với các cơ quan báo chí, truyền thông, đối tác và các tổ chức bên ngoài khác.

Tổ chức các sự kiện truyền thông, họp báo, hội thảo, hay các chương trình hợp tác giữa công ty và đối tác.

Xử lý các yêu cầu từ báo chí và đối tác, đảm bảo thông tin chính xác và kịp thời.

Tham gia vào việc xây dựng chiến lược truyền thông dài hạn và ngắn hạn của tổ chức.

Giám sát và đánh giá hiệu quả các chiến dịch truyền thông đã triển khai, đưa ra các cải tiến nếu cần.

Hỗ trợ trong việc xử lý các tình huống khủng hoảng truyền thông hoặc sự cố công chúng ảnh hưởng đến hình ảnh tổ chức.

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực và duy trì sự ổn định trong mối quan hệ với công chúng.

Hợp tác với các bộ phận khác như marketing, nhân sự, hành chính để đảm bảo thông tin được truyền đạt một cách thống nhất và hiệu quả.

Hỗ trợ trong việc chuẩn bị các tài liệu nội bộ hoặc bài viết cho các cuộc họp, sự kiện.

Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng truyền thông mới để áp dụng vào công việc.

Phân tích hiệu quả các chiến dịch truyền thông, khảo sát ý kiến công chúng và báo cáo kết quả cho cấp trên.