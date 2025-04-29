Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 721 Trường Chinh, P.TTh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Quay, dựng và chỉnh sửa video phục vụ truyền thông, marketing, quảng cáo.
Thiết kế đồ họa, hình ảnh, motion graphics hỗ trợ nội dung video và social media.
Viết kịch bản, xây dựng nội dung video theo định hướng của công ty.
Quản lý, tối ưu hóa nội dung đa phương tiện trên các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok.
Hỗ trợ các dự án truyền thông, sự kiện và sản xuất nội dung theo yêu cầu.
Cập nhật xu hướng thiết kế, video, hiệu ứng mới để áp dụng vào sản phẩm.
Thực hiện các video đào tạo nội bộ

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam Tuổi 24-30
Kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực quay dựng, biên tập video hoặc thiết kế đa phương tiện.
1-2 năm
Thành thạo Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Illustrator, Audition...
Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Illustrator, Audition...
Có khả năng quay phim, chụp ảnh và sử dụng thiết bị quay dựng.
Tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng nội dung số.
Kỹ năng làm việc nhóm, chủ động và chịu trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn theo năng lực + thưởng dự án. (Tổng thu nhập 12.000.000-18.000.000)
Lương hấp dẫn
Thưởng Thái độ tác phong và trách nhiệm công việc hàng tháng, lương tháng 13. Lộ TRÌNH TĂNG LƯƠNG RÕ RÀNG HÀNG NĂM
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, định hướng chuyên môn phát triển bản thân
Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của Công ty
Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số hàng tháng, quý, năm hấp dẫn
Được làm việc tại một trong những cửa hàng sửa điện thoại-laptop lớn nhất TPHCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 721 Trường Chinh, P. Tây Thạnh. Q Tân Phú, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

