Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 721 Trường Chinh, P.TTh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Quay, dựng và chỉnh sửa video phục vụ truyền thông, marketing, quảng cáo.

Thiết kế đồ họa, hình ảnh, motion graphics hỗ trợ nội dung video và social media.

Viết kịch bản, xây dựng nội dung video theo định hướng của công ty.

Quản lý, tối ưu hóa nội dung đa phương tiện trên các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok.

Hỗ trợ các dự án truyền thông, sự kiện và sản xuất nội dung theo yêu cầu.

Cập nhật xu hướng thiết kế, video, hiệu ứng mới để áp dụng vào sản phẩm.

Thực hiện các video đào tạo nội bộ

Nam Tuổi 24-30

Kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực quay dựng, biên tập video hoặc thiết kế đa phương tiện.

Thành thạo Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Illustrator, Audition...

Có khả năng quay phim, chụp ảnh và sử dụng thiết bị quay dựng.

Tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng nội dung số.

Kỹ năng làm việc nhóm, chủ động và chịu trách nhiệm với công việc.

Lương hấp dẫn theo năng lực + thưởng dự án. (Tổng thu nhập 12.000.000-18.000.000)

Thưởng Thái độ tác phong và trách nhiệm công việc hàng tháng, lương tháng 13. Lộ TRÌNH TĂNG LƯƠNG RÕ RÀNG HÀNG NĂM

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, định hướng chuyên môn phát triển bản thân

Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số hàng tháng, quý, năm hấp dẫn

Được làm việc tại một trong những cửa hàng sửa điện thoại-laptop lớn nhất TPHCM.

