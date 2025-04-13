Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DIỄN ĐÀN NHÀ LÃNH ĐẠO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DIỄN ĐÀN NHÀ LÃNH ĐẠO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 1
- L001, Toà nhà 59 Building, 71/1 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và mở rộng mối quan hệ với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.
Đàm phán, chuẩn bị báo giá và tư vấn cho khách hàng.
Quản lý, theo dõi Hợp đồng, công nợ và các công việc chăm sóc khách hàng trước, trong và sau Hợp đồng.
Thực hiện báo cáo công việc theo ngày, theo tuần cho Trưởng nhóm.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 20-45. Ngoại hình ưa nhìn.
Có đam mê với công việc của một Nhân viên kinh doanh. Ứng viên có kinh nghiệm Telesales sẽ là một lợi thế.
Kỹ năng Giao tiếp, Đàm phán và Thuyết phục tốt.
Năng động, chuyên nghiệp, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DIỄN ĐÀN NHÀ LÃNH ĐẠO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 15 triệu bao gồm Lương cứng + hoa hồng + thưởng
Đầy đủ BHXH, BHTN theo quy định của Nhà nước
Có cơ hội thăng tiến cao
Được đào tạo bài bản các kỹ năng chuyên môn, đàm phán, kỹ năng giao tiếp.
Du lịch, nghỉ phép hàng năm
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DIỄN ĐÀN NHÀ LÃNH ĐẠO
