Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DIỄN ĐÀN NHÀ LÃNH ĐẠO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 1 - L001, Toà nhà 59 Building, 71/1 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và mở rộng mối quan hệ với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.

Đàm phán, chuẩn bị báo giá và tư vấn cho khách hàng.

Quản lý, theo dõi Hợp đồng, công nợ và các công việc chăm sóc khách hàng trước, trong và sau Hợp đồng.

Thực hiện báo cáo công việc theo ngày, theo tuần cho Trưởng nhóm.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20-45. Ngoại hình ưa nhìn.

Có đam mê với công việc của một Nhân viên kinh doanh. Ứng viên có kinh nghiệm Telesales sẽ là một lợi thế.

Kỹ năng Giao tiếp, Đàm phán và Thuyết phục tốt.

Năng động, chuyên nghiệp, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DIỄN ĐÀN NHÀ LÃNH ĐẠO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 triệu bao gồm Lương cứng + hoa hồng + thưởng

Đầy đủ BHXH, BHTN theo quy định của Nhà nước

Có cơ hội thăng tiến cao

Được đào tạo bài bản các kỹ năng chuyên môn, đàm phán, kỹ năng giao tiếp.

Du lịch, nghỉ phép hàng năm

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DIỄN ĐÀN NHÀ LÃNH ĐẠO

