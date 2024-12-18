Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 23 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM

Mức lương
15 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 7

- 10, 663

- 665 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 15 - 23 Triệu

- Quản lý lớp học theo quy định của Công ty
- Giảng dạy các môn học chuyên ngành báo chí truyền thông/đa phương tiện theo tiến độ và đề cương
- Hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ học viên học tốt các môn..
- Tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho học viên và hoạt động phục vụ cộng đồng
- Xây dựng và hoàn thiện đề cương chi tiết học phần, bài giảng, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy
- Các nhiệm vụ khác liên quan đến giảng dạy được Ban Lãnh đạo phân công

Với Mức Lương 15 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học trở lên, chuyên ngành báo chí truyền thông/đa phương tiện hoặc các chuyên ngành tương đương
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan
- Khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, ... để thực hiện tốt vai trò của một giảng viên
- Thành thạo Tin học văn phòng
- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm chuyên ngành báo chí truyền thông/đa phương tiện hoặc các chuyên ngành tương đương

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Team building - du lịch hằng năm
- Trà sữa cuối tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, 663-665 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

