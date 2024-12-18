Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 23 Triệu

Mức lương 15 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 7 - 10, 663 - 665 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 15 - 23 Triệu

- Quản lý lớp học theo quy định của Công ty

- Giảng dạy các môn học chuyên ngành báo chí truyền thông/đa phương tiện theo tiến độ và đề cương

- Hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ học viên học tốt các môn..

- Tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho học viên và hoạt động phục vụ cộng đồng

- Xây dựng và hoàn thiện đề cương chi tiết học phần, bài giảng, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy

- Các nhiệm vụ khác liên quan đến giảng dạy được Ban Lãnh đạo phân công

Với Mức Lương 15 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học trở lên, chuyên ngành báo chí truyền thông/đa phương tiện hoặc các chuyên ngành tương đương

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan

- Khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, ... để thực hiện tốt vai trò của một giảng viên

- Thành thạo Tin học văn phòng

- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm chuyên ngành báo chí truyền thông/đa phương tiện hoặc các chuyên ngành tương đương

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Team building - du lịch hằng năm

- Trà sữa cuối tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM

