Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 37 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu sản phẩm và đối tượng khách hàng thụ hưởng truyền thông
Lên thông điệp định vị sản phẩm chính cho chiến dịch truyền thông dự án
Lập phân kỳ truyền thông phục vụ các giai đoạn bán hàng
Lập đề cương chiến dịch truyền thông với các tuyến chủ đề, angle và outline cụ thể
Xác lập kinh phí, công cụ, kênh truyền thông thực hiện các chiến dịch truyền thông
Triển khai Action Plan truyền thông phân bổ timeline và tần suất air bài cho chiến dịch
Thực hiện chi tiết các công tác nội dung: content brochure, content leaflet, kịch bản phim dự án, kịch bản talkshow, lập brief bộ thiết kế bộ KV, content post fanpage, phối hợp khởi chạy digital marketing...
Triển khai chi tiết bài viết PR, xử lý hình ảnh theo đúng văn phong và hình thức báo chí
Gửi báo chí đăng tải bài viết, phản hồi xử lý các ý kiến kiểm duyệt từ Ban biên tập
Điểm tin và truyền thông đến các bộ phận kinh doanh và nội bộ công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành bất động sản với Công ty có quy mô tương đương.
Am hiểu về quản lý tiếp thị, quản lý thương hiệu, quản lý ngân sách marketing.
Anh văn Trung cấp.
Giao tiếp, trình bày, thuyết phục và đàm phán tốt.
Sáng tạo, đam mê, nhiệt huyết trong công việc.
Khéo léo, nhạy bén
Chịu áp lực công việc cao, tận tâm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

