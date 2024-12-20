Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Trách nhiệm của Chuyên viên Tiếp thị truyền thông xã hội (sau đây gọi tắt là Nhân viên) được phân công hỗ trợ tại các trường như sau:
- Xây dựng và triển khai chiến lược tuyển dụng trên social media và tuyển dụng truyền thống cho các vị trí giáo viên bản ngữ của công ty trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram, Youtube, TikTok,...;
- Lên kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho các chiến lược digital marketing nhằm tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo và ngân sách;
- Thường xuyên cập nhật và định hướng các nội dung tuyển dụng theo xu hướng của thị trường trên các nền tảng xã hội;
- Chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai các kế hoạch tuyển dụng đã duyệt, bao gồm việc trực tiếp chịu trách nhiệm các kênh digital và social media như:
• Quản trị và phát triển độ nhận diện cho các vị trí giáo viên bản ngữ của công ty trên các kênh digital marketing;
• Quản lý và tối ưu các chiến dịch quảng cáo cho các sản phẩm của công ty theo từng thời điểm trên các kênh Google, social media...;
• Quản lý và phát triển nội dung (bài viết, hình ảnh, video...) trên các kênh social media, đảm bảo nội dung sáng tạo, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng ứng viên mục tiêu.
- Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả các hoạt động trên các nền tảng phụ trách, đề xuất các giải pháp cải thiện và nâng cao hiệu quả;
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các cộng đồng, nhóm;
- Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng social media mới nhất, các công cụ và kỹ thuật mới để áp dụng vào công việc;
- Phối hợp với các bộ phận khác (Học vụ, Nhân sự, Marketing...) để triển khai các hoạt động chung;
- Ngoài ra, thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý và Ban điều hành Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trình độ Tiếng Anh tương đương IELTS 7.0 trở lên;
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan. Ứng viên học tại nước ngoài là một lợi thế;
- Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ như Google Analytics, Google Search Console, Google Webmaster Tools, v.v.
- Thành thạo việc chạy quảng cáo trên các nền tảng: Google, Facebook, Youtube, Tiktok...
- Hiểu và phân tích được các chỉ số để đưa ra các phương pháp cải thiện các kênh quản trị;
- Nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng các thay đổi thuật toán;
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực social media, am hiểu về các nền tảng mạng xã hội phổ biến (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok...), các công cụ quảng cáo và đo lường hiệu quả trên các nền tảng này.
- Có khả năng xây dựng và triển khai chiến lược Social Media Marketing.
- Kỹ năng viết bài, sáng tạo nội dung tốt, am hiểu về content marketing.
- Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế và video editor cơ bản.
- Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ cơm trưa.
- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định.
- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng.
- Được trang bị phương tiện làm việc đầy đủ như: máy tính, điện thoại...
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Có cơ hội phát triển, thăng tiến. Cơ hội nâng cao khả năng tiếng Anh khi làm việc trực tiếp với người bản xứ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 41 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.

