Tuyển Truyền thông CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MỘT GIẢI PHÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MỘT GIẢI PHÁP
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MỘT GIẢI PHÁP

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MỘT GIẢI PHÁP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện bao phủ thị trường: Đảm bảo sản phẩm của công ty xuất hiện trên kệ tại các cửa hàng tạp hóa và điểm bán lẻ trong khu vực được phân công.
Thực hiện bao phủ thị trường:
Tiếp cận và thuyết phục khách hàng: Làm việc trực tiếp với chủ cửa hàng để giới thiệu sản phẩm, và thuyết phục hợp tác.
Tiếp cận và thuyết phục khách hàng:
Phân phối sản phẩm: Sử dụng các công cụ hỗ trợ (giỏ hàng Day-sales, áo đồng phục, mũ) để giao hàng và đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn bao phủ.
Phân phối sản phẩm:
Đảm bảo chỉ tiêu:
Phân phối số lượng sản phẩm tối thiểu theo tháng.
Đạt được số lượng cửa hàng phân phối theo kế hoạch (mỗi cửa hàng cần trưng bày ít nhất 2 sản phẩm).
Cập nhật thông tin: Ghi nhận dữ liệu về khách hàngvà hình ảnh trưng bày sản phẩm.
Cập nhật thông tin:
Báo cáo công việc: Báo cáo kết quả hàng ngày/tuần/tháng theo yêu cầu của quản lý, bao gồm số lượng sản phẩm, cửa hàng đạt được, và các khó khăn trong quá trình làm việc.
Báo cáo công việc:
Làm việc linh hoạt, kết hợp tại điểm bán và báo cáo qua hệ thống, đảm bảo tối thiểu 4h/ ngày.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm: Chỉ cần đam mê kinh doanh và muốn thử sức trong lĩnh vực bán hàng.
Không yêu cầu kinh nghiệm:
Có xe máy và smartphone để hỗ trợ công việc.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo đầy đủ.
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, yêu thích công việc thị trường.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MỘT GIẢI PHÁP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn theo sản phẩm:
20.000đ/chai sản phẩm được phân phối thành công.
20.000đ/chai sản phẩm
5.000đ/cửa hàng đạt chỉ tiêu phân phối tối thiểu 2 sản phẩm.
5.000đ/cửa hàng
Thưởng nóng:
Nhận thưởng ngẫu nhiên từ 200.000đ đến 2.000.000đ dựa trên số đơn hàng đạt mốc may mắn.
từ 200.000đ đến 2.000.000đ
Thưởng thành tích:
Thưởng thêm 1.000.000đ khi đạt 100% chỉ tiêu trong 2 tháng liên tiếp.
1.000.000đ
Làm việc linh hoạt, kết hợp tại điểm bán và báo cáo qua hệ thống, đảm bảo tối thiểu 4h/ ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MỘT GIẢI PHÁP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MỘT GIẢI PHÁP

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MỘT GIẢI PHÁP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

