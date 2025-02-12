Tuyển Truyền thông Công ty Cổ Phần The Street làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Truyền thông Công ty Cổ Phần The Street làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần The Street
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty Cổ Phần The Street

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Công ty Cổ Phần The Street

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 258B

- 260A Pasteur, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Đồng hành cùng phòng MKT và trợ lý giám đốc để hỗ trợ giám sát và vận hành các chương trình/hoạt động truyền thông tại chuỗi The Street
• Họp hàng tuần, tháng cùng phòng MKT về các chương trình để hiểu rõ chương trình và vận hành tại các chi nhánh; báo cáo kết quả và đánh giá hiệu quả cửa các chương trình giúp. cải thiện chất lượng chương trình và tối ưu chi phí
• Có mặt tại các chi nhánh thường xuyên để truyền đạt, giám sát, hỗ trợ nhân viên tại chi nhánh nhằm đảm bảo chất lượng chương trình
• Tìm đối tác cung ứng để lấy báo giá và chọn nhà cung ứng tối ưu chi phí và chất lượng. Hỗ trợ phòng MKT trong công tác làm việc với đối tác để đảm bảo thời hạn sản xuất & thời gian tổ chức chương trình
• Đảm nhiệm hoạt động phân phối các vật phẩm truyền thông cho các chi nhánh theo yêu cầu của phòng MKT bao gồm: phân bố vật phẩm, ấn phẩm xuống các chi nhánh, giám sát các ấn phẩm truyền thông được treo, dán, tháo gỡ đúng yêu cầu của phòng MKT
• Làm thủ tục và thanh toán chi phí cho các hoạt động hỗ trợ bán hàng, chương trình khuyến mãi,... lên phần mềm của công ty (sẽ được đào tạo);
• Tổng hợp giấy tờ, theo dõi và quản lý các phiếu bán hàng, giao hàng, voucher,... để bàn giao lại cho phòng MKT
• Hỗ trợ theo dõi đơn hàng trên các nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến;
• Các công việc khác như kiểm tra mẫu gói quà khi lên chương trình khuyến mãi, cập nhật các chương trình khuyến mãi on/off,...;

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm 2 năm
• Trình độ tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng
• Biết sử dụng tin học văn phòng.
• Kinh nghiệm làm sản xuất, giám sát
• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt, có khả năng thuyết phục, tư duy, làm việc độc lập và nhóm tốt, có tinh thần học hỏi cao
• Sức khoẻ tốt, năng động, nhiệt huyết.

Tại Công ty Cổ Phần The Street Thì Được Hưởng Những Gì

• Giờ giấc làm việc : 09:00 đến 18:00 (T2 đến T6)
• Riêng thứ 7 có thể Work From Home
• Tham gia các buổi nghiên cứu thị trường tại các địa điểm F&B cùng team và công ty
• Thưởng cuối năm
• Sinh nhật : Quà tặng
• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN : Theo qui định công ty
• Các chính sách về tang gia, hiếu hỉ, ốm đau, phép năm : Theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần The Street

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần The Street

Công ty Cổ Phần The Street

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 260A Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

