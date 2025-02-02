Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH BETTER INVENTION (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY TNHH BETTER INVENTION (VIỆT NAM)
- Hồ Chí Minh: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông, quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm của công ty
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác truyền thông, báo chí, KOLs và KOCs trong lĩnh vực làm đẹp
Phân tích thành tích KOL: theo dõi các biểu hiện của hoạt động, thu thập số liệu, đánh giá hiệu quả chiến dịch đối với sản phẩm
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch truyền thông, đề xuất cải tiến
Quản lý khủng hoảng truyền thông nếu có phát sinh
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận Marketing, Bán hàng, vận hành để đảm bảo thông điệp truyền thông nhất quán
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Trung tốt
Có kinh nghiệm làm việc với KOL/KOC là một lợi thế
Sáng tạo, năng động và có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Có kiến thức và đam mê với ngành hàng mỹ phẩm, làm đẹp
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả
Tại CÔNG TY TNHH BETTER INVENTION (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong ngành PR & Truyền thông
Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng chuyên môn
Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo với nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BETTER INVENTION (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI