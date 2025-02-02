Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH BETTER INVENTION (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông, quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm của công ty

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác truyền thông, báo chí, KOLs và KOCs trong lĩnh vực làm đẹp

Phân tích thành tích KOL: theo dõi các biểu hiện của hoạt động, thu thập số liệu, đánh giá hiệu quả chiến dịch đối với sản phẩm

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch truyền thông, đề xuất cải tiến

Quản lý khủng hoảng truyền thông nếu có phát sinh

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận Marketing, Bán hàng, vận hành để đảm bảo thông điệp truyền thông nhất quán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Báo chí hoặc các ngành liên quan

Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Trung tốt

Có kinh nghiệm làm việc với KOL/KOC là một lợi thế

Sáng tạo, năng động và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Có kiến thức và đam mê với ngành hàng mỹ phẩm, làm đẹp

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả

Tại CÔNG TY TNHH BETTER INVENTION (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực bán lẻ và hàng tiêu dùng

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong ngành PR & Truyền thông

Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng chuyên môn

Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo với nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BETTER INVENTION (VIỆT NAM)

