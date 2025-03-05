Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH PHƯỚC THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 88 Đường số 6, Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Thiết kế hình ảnh, banner cho các kênh truyền thông: Facebook, Tiktok (70%).

2. Cùng team lên ý tưởng biên tập video ngắn cho các kênh truyền thông (15%).

3. Điều chỉnh thiết kế trên form có sẳn của sàn thương mại điện tử (10%).

4. Thiết kế các ấn phẩm Standee, poster, posm và banner quảng cáo cho khách hàng (3%).

5. Thiết kế hình ảnh giới thiệu sản phẩm để đăng tải trên các sàn thương mại điện tử (2%).

6. Quản lý kho tư liệu hình ảnh video thật logic.

7. Công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ ít nhất 1 năm vị trí tương đương.

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học báo chí hoặc truyền thông đa phương tiện.

Sử dụng thành thạo các phầm mềm thiết kế và công cụ Canva , Capcut….

Cập nhật những xu hướng mới về hình ảnh và video để tăng hiệu quả truyền thông.

Có tư duy thẩm mỹ, tính sáng tạo tốt, linh hoạt trong công việc.

Có khả năng quản lý công việc,đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm phối hợp nhóm.

Năng động, cầu tiến, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc.

Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Ưu tiên các ứng viên có khả năng truyền tải thông điệp tốt qua hình ảnh và video ngắn.

Tại CÔNG TY TNHH PHƯỚC THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000đ - 12.000.000đ/ Tháng.

Tham gia BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ theo Luật quy định.

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHƯỚC THIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin