Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 897 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Truyền thông tuyển dụng (50%)

Tham gia triển khai các chiến dịch truyền thông tuyển dụng cho từng dự án kinh doanh

Hỗ trợ việc nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, chân dung ứng viên từng dự án

Lên ý tưởng và sản xuất nội dung marketing (hình ảnh, video, bài viết) trên Fanpage, Tiktok, Website

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý

Truyền thông nội bộ (30%)

Hỗ trợ lên ý tưởng và tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ như: sự kiện công ty, sinh nhật nhân viên, gương mặt tiêu biểu

Ghi nhận hình ảnh, viết tin/bài truyền thông nội bộ đăng trên Fanpage, Tiktok, Website

Báo cáo và đo lường (20%)

Tổng hợp số liệu, phân tích hiệu quả các kênh truyền thông tuyển dụng

Báo cáo về tiến độ, kết quả hoạt động truyền thông kênh truyền thông tuyển dụng

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về marketing và các công cụ marketing online

Năng động, hoạt bát và có trách nhiệm trong công việc

Ngoại hình sáng, tự tin trước ống kính là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, tự do

Làm In-house, các bạn có quyền tự quyết nhiều hơn Agency

Được học hỏi và trau dồi kinh nghiệm thực tế về Marketing - Truyền thông

Hỗ trợ lương thực tập + thưởng theo hiệu suất công việc

Được cấp dấu mộc xác nhận thực tập sau thời gian làm việc

Có thể trở thành nhân viên chính thức nếu phù hợp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh

