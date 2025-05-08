Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh
- Hà Nội: 897 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Truyền thông tuyển dụng (50%)
Tham gia triển khai các chiến dịch truyền thông tuyển dụng cho từng dự án kinh doanh
Hỗ trợ việc nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, chân dung ứng viên từng dự án
Lên ý tưởng và sản xuất nội dung marketing (hình ảnh, video, bài viết) trên Fanpage, Tiktok, Website
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý
Truyền thông nội bộ (30%)
Hỗ trợ lên ý tưởng và tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ như: sự kiện công ty, sinh nhật nhân viên, gương mặt tiêu biểu
Ghi nhận hình ảnh, viết tin/bài truyền thông nội bộ đăng trên Fanpage, Tiktok, Website
Báo cáo và đo lường (20%)
Tổng hợp số liệu, phân tích hiệu quả các kênh truyền thông tuyển dụng
Báo cáo về tiến độ, kết quả hoạt động truyền thông kênh truyền thông tuyển dụng
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về marketing và các công cụ marketing online
Năng động, hoạt bát và có trách nhiệm trong công việc
Ngoại hình sáng, tự tin trước ống kính là một lợi thế
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Làm In-house, các bạn có quyền tự quyết nhiều hơn Agency
Được học hỏi và trau dồi kinh nghiệm thực tế về Marketing - Truyền thông
Hỗ trợ lương thực tập + thưởng theo hiệu suất công việc
Được cấp dấu mộc xác nhận thực tập sau thời gian làm việc
Có thể trở thành nhân viên chính thức nếu phù hợp
