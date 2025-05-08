Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh

Truyền thông

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 897 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Truyền thông tuyển dụng (50%)
Tham gia triển khai các chiến dịch truyền thông tuyển dụng cho từng dự án kinh doanh
Hỗ trợ việc nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, chân dung ứng viên từng dự án
Lên ý tưởng và sản xuất nội dung marketing (hình ảnh, video, bài viết) trên Fanpage, Tiktok, Website
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý
Truyền thông nội bộ (30%)
Hỗ trợ lên ý tưởng và tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ như: sự kiện công ty, sinh nhật nhân viên, gương mặt tiêu biểu
Ghi nhận hình ảnh, viết tin/bài truyền thông nội bộ đăng trên Fanpage, Tiktok, Website
Báo cáo và đo lường (20%)
Tổng hợp số liệu, phân tích hiệu quả các kênh truyền thông tuyển dụng
Báo cáo về tiến độ, kết quả hoạt động truyền thông kênh truyền thông tuyển dụng

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về marketing và các công cụ marketing online
Năng động, hoạt bát và có trách nhiệm trong công việc
Ngoại hình sáng, tự tin trước ống kính là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, tự do
Làm In-house, các bạn có quyền tự quyết nhiều hơn Agency
Được học hỏi và trau dồi kinh nghiệm thực tế về Marketing - Truyền thông
Hỗ trợ lương thực tập + thưởng theo hiệu suất công việc
Được cấp dấu mộc xác nhận thực tập sau thời gian làm việc
Có thể trở thành nhân viên chính thức nếu phù hợp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 khu văn phòng Green Office_HH1_Tòa nhà Meco Complex ngõ 102 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truyen-thong-thu-nhap-2-3-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job355916
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Tuyển Truyền thông Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Ninh Thuận Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mega Sun
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Mega Sun
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Còn 22 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BKG VINA
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH BKG VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH BKG VINA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Hạn nộp: 02/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 104 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Tuyển Truyền thông Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Ninh Thuận Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mega Sun
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Mega Sun
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Còn 22 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BKG VINA
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH BKG VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH BKG VINA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Hạn nộp: 02/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Vega Corporation
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông KHOA TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu KHOA TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông KHOA TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu KHOA TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dinh Dưỡng Mrik làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dinh Dưỡng Mrik
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BAN MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BAN MAI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
2 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh
Tới 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông Công ty TNHH Giải Trí và Truyền Thông Matrix Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Giải Trí và Truyền Thông Matrix Media
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Đại học CMC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vietsoftpro
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu Vega Corporation
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Smart Cloud (FCI)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm