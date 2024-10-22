Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, số 1 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

• Phân tích, lập kế hoạch, phát triển nội dung, triển khai, giám sát, các hoạt động truyền thông PR trên các nền tảng báo chí, truyền hình, các kênh owner media (Website, Fanpage, YouTube, TikTok,...) và các khóa học, các sự kiện khác do doanh nghiệp tổ chức theo tháng/quý/năm hoặc theo từng chiến dịch.
• Nghiên cứu khách hàng, nghiên cứu thị trường, đối thủ, đưa ra định hướng chiến lược truyền thông đáp ứng thị trường và khách hàng.
• Lập kế hoạch, phối hợp triển khai và giám sát các hoạt động truyền thông nội bộ của doanh nghiệp (hội sở và các chi nhánh).
• Làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp về ngân sách, kế hoạch nhằm triển khai các chương trình. sự kiện được giao.
• Duy trì mối quan hệ tốt và phát triển truyền thông, quảng cáo đồng thương hiệu với các cơ quan báo chí & KOL, KOC.
• Thực hiện các báo cáo, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động chịu trách nhiệm trước BGĐ về chất lượng, kết quả của các hoạt động được giao.
• Điều hành quản lý, giám sát, đánh giá, chất lượng công việc của nhân sự nhóm/phòng phụ trách.
• Xây dựng quy trình, quy chế hoạt động nhóm/phòng phụ trách, các hoạt động phối hợp, luồng công việc giữa nhóm/phòng phụ trách với phòng ban khác.
• Tham mưu cho Ban Giám Đốc về các chiến lược truyền thông - Marketing nhằm quảng bá thương hiệu, thúc đầy doanh số trên nền tảng

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học.
• Có từ 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Có kỹ năng viết báo cáo; tổng hợp – cập nhật thông tin.
• Tư duy nhạy bén, có khả năng sáng tạo, tác phong làm việc chuyên nghiệp.
• Có khả năng làm việc với nhân sự: giao tiếp, truyền đạt và lắng nghe, hướng dẫn, giải quyết xung đột.
• Có kỹ năng tổ chức, quản lý điều hành: lập kế hoạch, giám sát và điều phối, đánh giá hiệu quả và báo cáo.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
• Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thưởng hấp dẫn 25-30M + thưởng tháng+ lương tháng 13+ thưởng KD năm
• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: BHXH,công đoàn, nghỉ lễ tết
Ưu đãi học phí cho bản thân và người thân từ 80%
Teambuilding theo hệ thống 1 năm 1 lần tại KS/ resort 5 sao
Ưu đãi học phí cho bản thân và người thân từ 80%
Teambuilding theo hệ thống 1 năm 1 lần tại KS/ resort 5 sao
• Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao, cơ hội để trau dồi và nâng cao khả năng tiếng anh.
• Được tham gia đào tạo, training on job dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ và kĩ năng mềm bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Mitec, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

