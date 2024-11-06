Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: HY4 - 61 khu Heritage, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Từ 30 Triệu

- Ứng viên được tuyển dụng sẽ phụ trách công việc thuộc bộ phận Tư Vấn

- Thực hiện việc tư vấn, chăm sóc khách hàng qua điện thoại, email, Facebook, ...

- Tư vấn trực tiếp cho khách hàng về các chương trình du học

- Xúc tiến quảng bá các chương trình du học

- Phát triển nguồn khách hàng và mạng lưới cộng tác viên

- Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ du học

- Phối hợp cùng bộ phận xử lý hồ sơ các hồ sơ du học phụ trách, hướng dẫn hồ sơ nhập học, thủ tục chứng minh tài chính tại các ngân hàng, hồ sơ xin visa.

- Làm việc với học sinh/ phụ huynh để hỗ trợ học sinh du học trước và sau du học

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ

- Độ tuổi: không giới hạn

- Ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành: Ngoại ngữ, Quản lý giáo dục, Marketing, Kinh doanh, Truyền thông,.....

- Yêu cầu biết 1 trong các ngoại ngữ: Anh, Đức, Hàn

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ: giáo dục, tuyển sinh du học, xuất khẩu lao động, tư vấn khóa học, tư vấn bán hàng,....

- Ưu tiên các ứng viên đã từng học tập và làm việc tại nước ngoài

- Có trình độ Cao Đẳng/Đại Học

- Khả năng giao tiếp tốt, truyền đạt rõ ràng và thuyết phục

- Có kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, tư vấn

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập trung bình trên 30 Triệu/Tháng (Lương cứng + % Doanh thu)

- Thưởng thi đua hàng tháng, quý, năm

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, năng động, nhiều cơ hội phát triển;

- Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, 8/3, 2/9/ 20/10...),chế độ hiếu hỷ, sinh nhật, thưởng tháng lương 13 và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác.

- Tham gia BHXH khi hết thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin