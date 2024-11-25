Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN H2A TẦM NHÌN MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN H2A TẦM NHÌN MỚI
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN H2A TẦM NHÌN MỚI

Tư vấn du học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN H2A TẦM NHÌN MỚI

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng mới
Thực hiện các hoạt động bán hàng để đạt chỉ tiêu doanh số được giao
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp
Cập nhật thông tin khách hàng và báo cáo kết quả công việc định kỳ
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề phát sinh của khách hàng
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến kinh tế, kinh doanh
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục và đàm phán
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến trong công việc
Có khả năng chịu áp lực công việc cao
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN H2A TẦM NHÌN MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7.000.000 VND đến 10.000.000 VND + hoa hồng hàng tháng+ trợ cấp
Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hằng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN H2A TẦM NHÌN MỚI

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN H2A TẦM NHÌN MỚI

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN H2A TẦM NHÌN MỚI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 26 A Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

