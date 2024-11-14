Tuyển Tư vấn du học CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 50 Triệu

Mức lương 6 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 06 Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 6 - 50 Triệu

Triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty

Tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng về các chương trình du học tại các nước ( Hàn, Nhật )

Chăm sóc khách hàng trong quá trình làm hồ sơ và sau khi du học

Nhận chỉ tiêu kinh doanh từ Trưởng Phòng theo kế hoạch chung của Phòng Kinh doanh.

Đảm bảo tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty tuân thủ nguyên tắc và chính sách pháp lý.

Xây dựng, phát triển và quản lý mạng lưới khách hàng.

Với Mức Lương 6 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học : Tốt nghiệp THPT.

Kinh nghiệm : - Nhân viên Kinh doanh: 1 năm trở lên có kinh nghiệm là nhân viên kinh doanh hoặc chăm sóc khách hàng.

Năng nổ, nhiệt tình, giao tiếp tốt

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương : Lương cứng 6tr + thưởng KPI + % hoa hồng)

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và mọi lợi thế của bản thân.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN...).

Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, phép năm, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ

