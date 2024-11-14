Tuyển Tư vấn du học CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊNH CƯ ALLY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊNH CƯ ALLY
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Tư vấn du học

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn phòng 03, Tầng 22, Tòa nhà Tòa nhà Opal, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp cận, khai thác và tư vấn Khách hàng từ nguồn data Công ty cung cấp.
Nắm vững kiến thức về sản phẩm và chương trình để tư vấn và chăm sóc khách hàng chu đáo trong suốt thời gian khách hàng thực hiện dịch vụ.
Cập nhật các thông tin khách hàng nhanh chóng và chính xác theo quy trình của Công ty
Thực hiện báo cáo công việc hằng ngày, tuần, tháng với Quản lý trực tiếp.
Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 23 đến 30.
Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng trở lên
Có kinh nghiệm Sales trong ngành Định cư, Đầu Tư hoặc tư vấn du học ở các nước Châu Âu, Canada từ 1 năm kinh nghiệm trở lên.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Trình độ tiếng Anh: đọc hiểu được các văn bản bằng Tiếng Anh.
Có tư duy, biết chủ động, cầu tiến, khiêm tốn, tận tụy với công việc và khách hàng.
Có kỹ năng thuyết phục, đàm phán, chốt giao dịch tốt.

Tại CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊNH CƯ ALLY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + hoa hồng trên mỗi hợp đồng.
Thưởng Best Seller, Over target và lương tháng 13.
Phí hỗ trợ cơm trưa + phí gửi xe.
Các loại bánh, trái cây, trà tắc, cafe ......miễn phí tại khu vực Pantry.
Thưởng cuối năm gồm có phần thưởng PE lên đến 3 tháng lương (ngoài tháng lương thứ 13) và thưởng Hot Bonus cho toàn Công ty.
6 tháng xét tăng lương/lần (bao gồm thời gian thử việc).
15 ngày phép/năm, mỗi năm tặng thêm 1 ngày. Ngoài ra, khi bạn đã đồng hành từ 1 năm trở lên vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán sẽ được tặng thêm tối đa 2 ngày nghỉ Tết.
Tham gia đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Luật Lao Động.
Chế độ hiếu, hỷ và thăm hỏi sức khỏe cá nhân + tứ thân phụ mẫu.
Được tổ chức sinh nhật, quà tặng 8/3, 20/10, thâm niên, quà Trung thu, quà Tết, lì xì Tết hàng năm và thưởng vào các dịp lễ.
Được kiểm tra sức khỏe định kỳ tại BV Quốc tế và du lịch hằng năm.
Chế độ cấp thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt khi làm việc từ 12 tháng trở lên.
Được tài trợ chi phí Visa Visitor Canada, Châu Âu và Châu Á (Đài Loan, Nhật, Hàn....) khi bạn đã đồng hành từ 1,5 năm trở lên.
Nhân viên có các thành tựu trong công việc được cấp điện thoại, laptop.
Quy trình đánh giá và thăng tiến (Career path) rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊNH CƯ ALLY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊNH CƯ ALLY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng 03, Tầng 22, Tòa nhà Tòa nhà Opal, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22,Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

