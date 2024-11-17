Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Nối Kết Giáo Dục làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Nối Kết Giáo Dục làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty TNHH Nối Kết Giáo Dục
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty TNHH Nối Kết Giáo Dục

Tư vấn du học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại Công ty TNHH Nối Kết Giáo Dục

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 121Bis Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

+ Dịch thuật từ tiếng Việt sang Tiếng Anh (hoặc ngược lại)
+ Dịch các giấy tờ phục vụ cho quá trình xin visa du học và du lịch, bao gồm các giấy tờ học tập như (bằng cấp, học bạ, bảng điểm...), giấy tờ cá nhân (chứng minh nhân dân, hộ khẩu...), các giấy tờ khác như hợp đồng, quyết định, các loại đơn, giấy tờ ngân hàng, sổ đỏ,vv..
+ Hỗ trợ làm thủ tục xin thư mời nhập học, tìm nhà đặt nhà, v.v....
+ Làm việc trực tiếp với các đối tác về các vấn đề của du học sinh; Tham gia các hội thảo, triển lãm của các trường, các tổ chức đối tác của công ty trong và ngoài nước.
+ Tìm hiểu và nắm bắt quy trình, nội dung tư vấn du học các nước của công ty;cập nhật thông tin, chính sách visa du học và du lịch các nước;
+ Tư vấn trực tiếp cho khách hàng về các chương trình du học;
+ Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ du học. Hỗ trợ xử lý tất cả mọi vấn đề mà học sinh, sinh viên gặp phải trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thủ tục. Đơn xin nhập học, cách xin visa, đăng ký chỗ ăn ở khi du học sinh ra nước ngoài học tập;

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã từng có kinh nghiệm tư vấn du học,xử lý hồ sơ du học,tư vấn tuyển sinh, chăm sóc khách hàng
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên (Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh, hoặc có bằng tiếng Anh liên quan là 1 lợi thế)
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán,xử lý văn bản tốt và giải quyết tình huống nhanh nhẹn.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm liên quan đến công việc
- Chăm chỉ, nhiệt huyết, đam mê kinh doanh và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Nối Kết Giáo Dục Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 9.000.000 – 11.000.000 vnđ (deal lương theo năng lực) + hoa hồng theo số lượng hồ sơ + thưởng nếu làm tốt
9.000.000 – 11.000.000 vnđ (deal lương theo năng lực)
- Lương tháng 13, thưởng Tết, sẽ thực hiện chính sách xét tăng lương hàng năm
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN), theo đúng Quy định của Luật Lao động hiện hành, được mua thêm bảo hiểm PVI dành cho nhân viên có thâm niên.
- Được quan tâm, chăm lo và hưởng các chế độ Phúc lợi khác như Kết hôn, thăm nom, Hiếu/Hỉ, tổ chức sinh nhật cùng công ty, liên hoan, vui chơi ngày 8/3, 20/10...
- Nghỉ phép 12 ngày trên năm, và các ngày lễ,team building hàng năm
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nối Kết Giáo Dục

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nối Kết Giáo Dục

Công ty TNHH Nối Kết Giáo Dục

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 2, 121 Bis Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

