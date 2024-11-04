Tuyển Tư vấn du học Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại Công ty CP Tập đoàn OMG
- Hà Nội: Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Thỏa thuận
Tập đoàn Hoàng Minh (HMG) hiện đang hoạt động trong lĩnh vực M&A với gần 10 lĩnh vực khác nhau (Công nghệ, Đầu tư tài chính, BĐS, Xây dựng, Chứng khoán, Thương mại, Nông nghiệp, Xăng dầu...). Chúng tôi đang có 12 đơn vị thành viên trực thuộc trải dài từ Bắc vào Nam. Dự kiến trong năm 2023, chúng tôi sẽ M&A 10 Công ty và tạo dựng một hệ sinh thái cho HMG.
Do nhu cầu phát triển mở rộng, chúng tôi tuyển dụng bổ sung vị trí Chuyên viên Tài chính tại VP Tập đoàn với các yêu cầu như sau:
- Làm việc với các tổ chức tín dụng, đề xuất nhu cầu vay vốn và phương án tài chính
- Cung cấp hồ sơ vay vốn (giải ngân hạn mức mới, tái cấp, thu nợ, trả nợ), trực tiếp giao dịch với ngân hàng và các cơ quan liên quan các thủ tục định giá, công chứng, thế chấp, đăng ký giao dịch đảm bảo, xóa chấp….
- Theo dõi các khoản vay được phân công quản lý, làm việc với cán bộ tín dụng ngân hàng, cung cấp các báo cáo sau vay hoặc báo cáo định kỳ, báo cáo tình hình dư nợ vay và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho cán bộ quản lý của mình.
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
- Thời gian làm việc từ 8h – 17h (Thứ 2 – Thứ 6), nghỉ T7 & CN.
- Địa điểm Văn phòng làm việc: Tầng 17, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính/ngân hàng/
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàn, mảng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Có tư duy kinh doanh, tư duy phục vụ khách hàng
- Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
- Giải quyết vấn đề và ra quyết định
- Phân tích kinh doanh, phân tích báo cáo tài chính
Tại Công ty CP Tập đoàn OMG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè
Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - hết sáng thứ 7 (được nghỉ 2 sáng thứ 7/ tháng)
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn OMG
