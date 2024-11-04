Tuyển Tư vấn du học Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập đoàn Hoàng Minh (HMG) hiện đang hoạt động trong lĩnh vực M&A với gần 10 lĩnh vực khác nhau (Công nghệ, Đầu tư tài chính, BĐS, Xây dựng, Chứng khoán, Thương mại, Nông nghiệp, Xăng dầu...). Chúng tôi đang có 12 đơn vị thành viên trực thuộc trải dài từ Bắc vào Nam. Dự kiến trong năm 2023, chúng tôi sẽ M&A 10 Công ty và tạo dựng một hệ sinh thái cho HMG.

Do nhu cầu phát triển mở rộng, chúng tôi tuyển dụng bổ sung vị trí Chuyên viên Tài chính tại VP Tập đoàn với các yêu cầu như sau:

- Làm việc với các tổ chức tín dụng, đề xuất nhu cầu vay vốn và phương án tài chính

- Cung cấp hồ sơ vay vốn (giải ngân hạn mức mới, tái cấp, thu nợ, trả nợ), trực tiếp giao dịch với ngân hàng và các cơ quan liên quan các thủ tục định giá, công chứng, thế chấp, đăng ký giao dịch đảm bảo, xóa chấp….

- Theo dõi các khoản vay được phân công quản lý, làm việc với cán bộ tín dụng ngân hàng, cung cấp các báo cáo sau vay hoặc báo cáo định kỳ, báo cáo tình hình dư nợ vay và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho cán bộ quản lý của mình.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

- Thời gian làm việc từ 8h – 17h (Thứ 2 – Thứ 6), nghỉ T7 & CN.

- Địa điểm Văn phòng làm việc: Tầng 17, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.