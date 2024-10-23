Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 64, Sunsire G, KĐT The Manor Central Park, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về các chương trình du học tại CHLB Đức Chủ động tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng có ý định/ mong muốn đi du học, du học nghề tại CHLB Đức Telesales khách hàng tiềm năng từ các kênh Social Media, theo kịch bản có sẵn cho tệp data công ty cung cấp để tư vấn về các dịch vụ của công ty. Thực hiện các hoạt động kinh doanh, marketing và bán hàng để đạt được mục tiêu doanh số đề ra. Làm việc với các trường cấp 3, nghề, Trung tâm giới thiệu việc làm tại các địa phương để tuyển sinh. Làm việc với các cơ quan chức năng để triển khai công tác tư vấn, tuyển dụng học viên tại địa phương. Phối hợp với bộ phận PR & Marketing để tổ chức các sự kiện, hội thảo về du học.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tuổi dưới 45 Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt Thái độ tích cực, cầu thị, tỉ mỉ, kiên trì, trung thực, tôn trọng, nhiệt huyết, năng động trong công việc. Ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn tuyển sinh du học/ XKLD là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 - 10 triệu, hoa hồng cam kết cao nhất thị trường, từ 10 -30tr/ HĐ DHN. Ứng viên mới được đào tạo tập trung khai thác nguồn khách trước, NVKD đã được đào tạo chốt hợp đồng thành công, và ứng viên vẫn được nhận hoa hồng 10tr/HĐ. Đẩy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định. Thưởng Lễ Tết, lương tháng 13. Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, hỗ trợ cao từ đồng nghiệp và quản lý. Được cung cấp đầy đủ kiến thức, tài liệu hỗ trợ phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.