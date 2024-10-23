Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Tư vấn du học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 64, Sunsire G, KĐT The Manor Central Park, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về các chương trình du học tại CHLB Đức Chủ động tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng có ý định/ mong muốn đi du học, du học nghề tại CHLB Đức Telesales khách hàng tiềm năng từ các kênh Social Media, theo kịch bản có sẵn cho tệp data công ty cung cấp để tư vấn về các dịch vụ của công ty. Thực hiện các hoạt động kinh doanh, marketing và bán hàng để đạt được mục tiêu doanh số đề ra. Làm việc với các trường cấp 3, nghề, Trung tâm giới thiệu việc làm tại các địa phương để tuyển sinh. Làm việc với các cơ quan chức năng để triển khai công tác tư vấn, tuyển dụng học viên tại địa phương. Phối hợp với bộ phận PR & Marketing để tổ chức các sự kiện, hội thảo về du học.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 64, KĐT The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

