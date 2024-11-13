Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toyota Building, 315 Truong Chinh, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu từ PO, IT Comtor, BrSE cho các ứng dụng web app & mobile app

Nghiên cứu, phân tích hành vi người dùng, trải nghiệm người dùng và đưa ra giải pháp thiết kế tốt nhất

Thiết kế wireframe, prototype, và mockup cho các sản phẩm, dự án

Tham gia vào quá trình kiểm thử, đánh giá, đảm bảo tính tương thích và kiểm tra lỗi cho các sản phẩm của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp trong các ngành Thiết kế Đồ Họa, Thiết kế UI/UX, Công nghệ Thông tin hoặc lĩnh vực liên quan.

Có kiến thức cơ bản về nguyên lý thiết kế UI/UX và khả năng ứng dụng thiết kế đồ họa vào các dự án kỹ thuật số

Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Figma, Sketch, Adobe XD, Photoshop, Illustrator

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Có tinh thần học hỏi, sáng tạo, và khả năng tự chủ trong công việc

Portfolio thể hiện các dự án đồ họa (UI/UX là một lợi thế).

Từng design dự án liên quan đến web application (có thể là dự án demo)

Có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO Thì Được Hưởng Những Gì

Có trợ cấp lương

Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức

Khám sức khỏe, du lịch hằng năm

Được học hỏi kinh nghiệm và kiến thức từ leader nhiều năm kinh nghiệm

Làm việc: T2 - T6. Thời gian làm việc linh động

Được đóng dấu mộc nếu cần trong quá trình thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO

