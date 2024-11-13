Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toyota Building, 315 Truong Chinh, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu từ PO, IT Comtor, BrSE cho các ứng dụng web app & mobile app
Nghiên cứu, phân tích hành vi người dùng, trải nghiệm người dùng và đưa ra giải pháp thiết kế tốt nhất
Thiết kế wireframe, prototype, và mockup cho các sản phẩm, dự án
Tham gia vào quá trình kiểm thử, đánh giá, đảm bảo tính tương thích và kiểm tra lỗi cho các sản phẩm của công ty.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp trong các ngành Thiết kế Đồ Họa, Thiết kế UI/UX, Công nghệ Thông tin hoặc lĩnh vực liên quan.
Có kiến thức cơ bản về nguyên lý thiết kế UI/UX và khả năng ứng dụng thiết kế đồ họa vào các dự án kỹ thuật số
Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Figma, Sketch, Adobe XD, Photoshop, Illustrator
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có tinh thần học hỏi, sáng tạo, và khả năng tự chủ trong công việc
Portfolio thể hiện các dự án đồ họa (UI/UX là một lợi thế).
Từng design dự án liên quan đến web application (có thể là dự án demo)
Có trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO Thì Được Hưởng Những Gì
Có trợ cấp lương
Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức
Khám sức khỏe, du lịch hằng năm
Được học hỏi kinh nghiệm và kiến thức từ leader nhiều năm kinh nghiệm
Làm việc: T2 - T6. Thời gian làm việc linh động
Được đóng dấu mộc nếu cần trong quá trình thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
