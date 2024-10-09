Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH THINKWARE GRDC VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Melody Tower 2, N1 Điện Biên Phủ, P25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế giao diện thân thiện với người dùng cho các Website và ứng dụng trên Mobile của công ty; Thiết kế mới, cải thiện các tính năng hiện tại cho các website và ứng dụng trên Mobile của công ty; Thiết kế các đồ họa cho các sản phẩm như logo, icon, banner, poster, voucher, video...; Nghiên cứu người dùng và tối ưu trải nghiệm của họ thông qua các giải pháp thiết kế; Tạo prototype và wireframe, UI cho sản phẩm, đảm bảo sự nhất quán và tính dễ sử dụng; Phối hợp với các team có liên quan để phân tích yêu cầu và đảm bảo sản phẩm hoàn thiện về mặt chức năng và thẩm mỹ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm với vị trí UI-UX designer cho nền tảng web và mobile app; Có kinh nghiệm và kiến thức cập nhật với Figma, Sketch, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,...; Có kinh nghiệm trong việc xây dụng hệ thống Design; Hiểu biết sâu về nguyên lý thiết kế và trải nghiệm người dùng; Có kỹ năng quản lý thời gian, quản lý task; Có trách nhiệm trong công việc; Có khả năng giao tiếp, và làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên:

Ưu tiên những ứng viên đã từng thiết kế các trang web/mobile app về eCommerce hoặc về Action Cam/Dash Cam Khả năng đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh tốt, tiếng Hàn là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THINKWARE GRDC VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 Xét tăng lương 1 lần/ năm; Khóa đào tạo tại Hàn Quốc; Company trip hàng năm; Môi trường làm việc trẻ, nhiều cơ hội học tập và phát triển; Quầy pantry full snack và đồ uống; Quà sinh nhật, happy hours, monthly party, new year party và phúc lợi vào các dịp lễ tết trong năm đầy đủ; Cung cấp thiết bị làm việc: laptop, màn hình,...; Hỗ trợ phí gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THINKWARE GRDC VIET NAM

