Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần Funius làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công Ty Cổ Phần Funius
- Hà Nội: 80 Duy Tân, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Xây dựng và phát triển các dự án Game Mobile trên nền tảng Unity cho Android và iOS
Học hỏi và triển khai kiến trúc hệ thống game từ hyper-casual, mid-core
Phối hợp với các thành viên trong team cùng cải thiện tính năng và tối ưu hoá sản phẩm
Tham gia quá trình xây dựng team, cùng nhau chia sẻ, định hướng để phát triển chuyên môn mỗi cá nhân
Xây dựng và phát triển các dự án Game Mobile trên nền tảng Unity cho Android và iOS
Học hỏi và triển khai kiến trúc hệ thống game từ hyper-casual, mid-core
Phối hợp với các thành viên trong team cùng cải thiện tính năng và tối ưu hoá sản phẩm
Tham gia quá trình xây dựng team, cùng nhau chia sẻ, định hướng để phát triển chuyên môn mỗi cá nhân
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lập trình Game Mobile với Unity
Nắm vững cấu trúc dữ liệu, tư duy thuật toán, Design Pattern, OOP
Tư duy logic tốt
Có trách nhiệm cao trong công việc cùng khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và kỹ năng quản lý thời gian
Thành thạo UI, Physic, Editor, hiểu biết về game 3D, Multiplayer, Plugin, SDK Android/iOS là 1 lợi thế
Tại Công Ty Cổ Phần Funius Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập đối với nhân viên chính thức: 15 - 25.000.000/tháng + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ.
Bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ, chế độ đầy đủ của người lao động
Thưởng nóng sản phẩm, thưởng quý, thưởng cuối năm, thưởng Tết theo thành tích.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, quy trình chuyên nghiệp
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding hàng năm
Uống trà, thưởng bánh, hoa quả, giải lao đều đặn mỗi ngày suốt cả năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Funius
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI