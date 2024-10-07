Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần Funius làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 80 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng và phát triển các dự án Game Mobile trên nền tảng Unity cho Android và iOS Học hỏi và triển khai kiến trúc hệ thống game từ hyper-casual, mid-core Phối hợp với các thành viên trong team cùng cải thiện tính năng và tối ưu hoá sản phẩm Tham gia quá trình xây dựng team, cùng nhau chia sẻ, định hướng để phát triển chuyên môn mỗi cá nhân

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lập trình Game Mobile với Unity Nắm vững cấu trúc dữ liệu, tư duy thuật toán, Design Pattern, OOP Tư duy logic tốt Có trách nhiệm cao trong công việc cùng khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và kỹ năng quản lý thời gian Thành thạo UI, Physic, Editor, hiểu biết về game 3D, Multiplayer, Plugin, SDK Android/iOS là 1 lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Funius Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập đối với nhân viên chính thức: 15 - 25.000.000/tháng + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ. Bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ, chế độ đầy đủ của người lao động Thưởng nóng sản phẩm, thưởng quý, thưởng cuối năm, thưởng Tết theo thành tích. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, quy trình chuyên nghiệp Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty Du lịch, nghỉ mát, teambuilding hàng năm Uống trà, thưởng bánh, hoa quả, giải lao đều đặn mỗi ngày suốt cả năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Funius

