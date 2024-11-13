Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH HALOVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH HALOVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH HALOVN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY TNHH HALOVN

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH HALOVN

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: J04

- L03 An Phú Villa, Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Tham gia sản xuất các video ngắn cho nền tảng TikTok của công ty.
Biên tập, chỉnh sửa video theo yêu cầu của công ty, đảm bảo video thu hút, hấp dẫn và phù hợp với xu hướng thị trường.
Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp để tạo ra các video chất lượng cao.
Tìm kiếm và lựa chọn nhạc nền, hiệu ứng phù hợp cho video.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc sản xuất nội dung video.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về video editing, sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve,...
Nắm vững các kỹ thuật cơ bản về quay phim, dựng phim, xử lý âm thanh, hiệu ứng.
Có khả năng sáng tạo, nắm bắt xu hướng thị trường, đặc biệt là xu hướng video trên TikTok.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HALOVN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.
Lương cứng: 12-14M
Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HALOVN

CÔNG TY TNHH HALOVN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: The Manor, Nguyễn Xiển

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

