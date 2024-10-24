Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây (MITACO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 Trần Thị Nghỉ, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phiên dịch các tài liệu, hợp đồng, hồ sơ 2 chiều: Việt sang Nhật, Nhật sang Việt.

- Dịch phỏng vấn; dịch CV của các Thực tập sinh.

- Phiên dịch trong các cuộc họp, báo cáo giữa các nghiệp đoàn tại Nhật và công ty.

- Làm các hồ sơ liên quan Thực tập sinh/Học viên đi Nhật của công ty.

- Đối ứng các công việc liên quan tới Thực tập sinh.

- Hướng dẫn xuất cảnh, đưa các bạn đi xuất cảnh.

- Chăm sóc, đón tiếp các nghiệp đoàn, khách hàng công ty khi qua Việt Nam công tác.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Nam. Tốt nghiệp chuyên ngành về Ngôn ngữ Nhật, Quản trị kinh doanh, ...

- Có chứng chỉ JLPT N2 trở lên.

- Có hiểu biết về đất nước và con người Nhật Bản (ưu tiên ứng viên đã từng học tập, làm việc tại Nhật Bản hoặc làm việc cho các doanh nghiệp Nhật).

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình,có kỹ năng quản lý và giải quyết vấn đề.

- Có khả năng đi công tác

- Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi.

- Ứng viên nộp CV 01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Nhật

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây (MITACO) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật khi ký hợp đồng chính thức (BHXH, phép năm, thâm niên...).

- Lương thưởng vào các dịp lễ, tết trong năm. Tăng lương theo định kỳ hàng năm.

- Cấp phát đồng phục theo quy định.

- Tham gia các chương trình team building, nghỉ dưỡng hàng năm.

- Đào tạo và phát triển: Đề cử tham dự các khóa đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng mềm nội bộ và ngoài Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây (MITACO)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.