Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH K&C INTERNATIONAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH K&C INTERNATIONAL
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
CÔNG TY TNHH K&C INTERNATIONAL

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại CÔNG TY TNHH K&C INTERNATIONAL

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Intracom 2 Tower, Đường Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc:
- Phiên dịch cho kỹ thuật người Trung Quốc truyền đạt yêu cầu lắp đặt cho kỹ thuật người Việt
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý(tìm và mua vật tư phụ trên mạng,truyền đạt yêu cầu của khách đến kỹ thuật viên...)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu:
- Ưu tiên Nam, tiếng Trung giao tiếp cơ bản(có người TQ hướng dẫn trong quá trình làm việc), HSK4 trở lên
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường, người chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo hướng dẫn
- Có thể đi công tác
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phiên dịch hiện trường, camera, Network
Quyền lợi:
- Hỗ trợ tiền ăn, điện thoại, gửi xe
- Chế độ lương thưởng dịp Lễ tết, lương tháng 13, du lịch công ty.
- Nghỉ phép năm(12 ngày/năm), nghỉ tuần, nghỉ lễ theo quy định
- Đóng bảo hiểm sau khi kết thúc thử việc

Tại CÔNG TY TNHH K&C INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K&C INTERNATIONAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH K&C INTERNATIONAL

CÔNG TY TNHH K&C INTERNATIONAL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 20, Toà nhà Văn phòng Intracom 2, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

