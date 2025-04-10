Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH K&C INTERNATIONAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Intracom 2 Tower, Đường Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc:

- Phiên dịch cho kỹ thuật người Trung Quốc truyền đạt yêu cầu lắp đặt cho kỹ thuật người Việt

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý(tìm và mua vật tư phụ trên mạng,truyền đạt yêu cầu của khách đến kỹ thuật viên...)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu:

- Ưu tiên Nam, tiếng Trung giao tiếp cơ bản(có người TQ hướng dẫn trong quá trình làm việc), HSK4 trở lên

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường, người chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo hướng dẫn

- Có thể đi công tác

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phiên dịch hiện trường, camera, Network

Quyền lợi:

- Hỗ trợ tiền ăn, điện thoại, gửi xe

- Chế độ lương thưởng dịp Lễ tết, lương tháng 13, du lịch công ty.

- Nghỉ phép năm(12 ngày/năm), nghỉ tuần, nghỉ lễ theo quy định

- Đóng bảo hiểm sau khi kết thúc thử việc

Tại CÔNG TY TNHH K&C INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K&C INTERNATIONAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin