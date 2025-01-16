Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Villamed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD

Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Villamed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD

Công Ty Cổ Phần Villamed
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Công Ty Cổ Phần Villamed

Dược sĩ/Bán thuốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công Ty Cổ Phần Villamed

Mức lương
500 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 666/10/1 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 500 - 700 USD

1. Làm hồ sơ đăng ký thuốc.
2. Tìm kiếm nguồn nguyên liệu và tài liệu nguyên liệu (thuốc và thực phẩm chức năng) trong và ngoài nước.
3. Làm các thủ tục liên quan tới xuất nhập khẩu nguyên liệu.

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nam/ Nữ từ 28 - 35 tuổi.
2. Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học, Xuất nhập khẩu, Ngoại thương.
3. Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.
4. Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Tại Công Ty Cổ Phần Villamed Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Villamed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Villamed

Công Ty Cổ Phần Villamed

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 666/10/1 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

