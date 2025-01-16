Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Villamed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD

Mức lương 500 - 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 666/10/1 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 500 - 700 USD

1. Làm hồ sơ đăng ký thuốc.

2. Tìm kiếm nguồn nguyên liệu và tài liệu nguyên liệu (thuốc và thực phẩm chức năng) trong và ngoài nước.

3. Làm các thủ tục liên quan tới xuất nhập khẩu nguyên liệu.

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nam/ Nữ từ 28 - 35 tuổi.

2. Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học, Xuất nhập khẩu, Ngoại thương.

3. Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

4. Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Tại Công Ty Cổ Phần Villamed Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Villamed

