Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty CP XNK Hóa Chất & Thiết Bị Kim Ngưu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD

Công Ty CP XNK Hóa Chất & Thiết Bị Kim Ngưu
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
Dược sĩ/Bán thuốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công Ty CP XNK Hóa Chất & Thiết Bị Kim Ngưu

Mức lương
600 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh: Số 43, Đường số 19, Phường An Phú, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 600 - 800 USD

Công tác tuyển dụng: Căn cứ theo nội dung nhu cầu tuyển dụng và kế hoạch tuyển dụng nhân sự đã được phê duyệt để đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn, tổng hợp đánh giá, thông báo kết quả tuyển dụng
Công tác tuyển dụng:
Công tác quản lý chấm công/ tính lương: Cập nhật thông tin CBNV; Tổng hợp bảng chấm công, tăng ca, lỗi vi phạm chấm công,KPI, tính lương
Công tác quản lý chấm công/ tính lương:
Công tác BHXH:
- Tổng hợp DS người lao động tham gia BHXH hàng tháng. Thực hiện các thủ tục kê khai báo tăng, báo giảm, chế độ ốm đau, thai sản....cho người lao động
- Xây dựng, sửa đổi nội quy lao động, các quy trình, quy chế, chính sách chế độ lương thưởng, công tác phí, phúc lợi cho phù hợp theo từng giai đoạn; Lưu trữ và Update các văn bản lên hệ thống
Công tác quản lý nhân sự: Tổ chức thực hiện mọi thủ tục liên quan đến người lao động từ khi nhận việc đến khi nghỉ việc: Quản lý hồ sơ nhân sự, soạn thảo HĐLĐ, mô tả công việc, ban hành các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, chấm dứt HĐLĐ ...; Cập nhật mọi thông tin liên quan về chế độ lương, thưởng, theo dõi và báo cáo kịp thời theo định ký hoặc theo yêu cầu của BGĐ
Công tác quản lý nhân sự
Công tác hành chính: Đặt vé máy bay, khách sạn, admin quản lý xe Grab, điều xe ô tô Công ty, xe gửi tại tòa nhà, sửa chữa văn phòng, tổ chức các cuộc họp định kỳ giữa BGĐ và các cấp quản lý; Làm việc với bảo vệ, BQL toàn nhà, cảnh sát khu vực khi xảy ra các việc phát sinh liên quan đến an ninh, an toàn v.v ...
Công tác hành chính
Quản lý trang thiết bị, tài sản, của Công ty

Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty CP XNK Hóa Chất & Thiết Bị Kim Ngưu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP XNK Hóa Chất & Thiết Bị Kim Ngưu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP XNK Hóa Chất & Thiết Bị Kim Ngưu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 9 Ngõ 51, Lãng Yên Hai Bà Trưng - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

