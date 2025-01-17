Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Trường Đại Học Bách Khoa ĐHQG-HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD

1. Tổ chức lên kế hoạch cuộc thi:

• Tổ chức điều phối các bên liên quan (cá nhân, đơn vị trong và ngoài trường) lên kế hoạch tổ chức cuộc thi Bách Khoa Innovation hằng năm.

• Tổ chức điều phối các bên liên quan xây dựng các kế hoạch triển khai hoạt động chi tiết trước, trong và hậu cuộc thi

2. Tổ chức phối hợp triển khai cuộc thi:

• Tổ chức phối hợp với các bên liên quan thực hiện công tác chuyên môn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (quy chế, tài liệu, chương trình hỗ trợ, mentoring, coaching...).

• Tổ chức phối hợp với các bên liên quan thực hiện công tác truyền thông (xây dựng sản phẩm truyền thông và tổ chức truyền thông).

• Tổ chức phối hợp với các bên liên quan thực hiện công tác đối ngoại (kêu gọi tài trợ, đồng hành...).

• Tổ chức phối hợp với các bên liên quan thực hiện công tác tổ chức sự kiện và các hoạt động sau sự kiện (tổng kết, cám ơn...)

• Tổ chức phối hợp với các bên liên quan thực hiện công tác tài chính (hợp đồng, thanh lý...) và hành chính (báo cáo, MOU…).

• Các hoạt động cần thiết khác

3. Tổ chức phối hợp triển khai hoạt động hậu cuộc thi:

• Tổ chức phối hợp với các bên liên quan thực hiện hoạt động hỗ trợ hậu cuộc thi theo kế hoạch.