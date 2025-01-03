Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

GENERAL INFORMATION • Report line: Supervisor/ Manager • Age: 25 to 32 • Team size: 07 • Required experience: Preferred • Education - Major: University – Mechanical or Electronics, Engineering, Automation Engineering • Sex: Male/Female • Location: Hanoi, Hai Duong, Hung Yen I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC A. Responsibilities: • Selection of new suppliers before starting a business Lựa chọn nhà cung cấp mới trước khi bắt đầu hợp tác kinh doanh. • Manage the supplier/maker to maintain and improve their quality control system. Quản lý nhà cung cấp/Maker nhằm duy trì và phát triển hệ thống kiểm soát chất lượng của họ. • Take action for material/parts quality issues. Xử lý các vấn đề về chất lượng nguyên liệu/linh kiện

