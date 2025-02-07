Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS

Dược sĩ/Bán thuốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1) Marketing sản phẩm:
- Nắm bắt tốt thông tin thị trường của dòng sản phẩm mình phụ trách như thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thị trường, thị phần của sản phẩm (thông qua làm việc với hãng cung cấp, điều tra thị trường…)
- Lập kế hoạch triển khai chiến lược phát triển sản phẩm theo chiến lược theo định hướng chiến lược của Công ty và hãng sản xuất như: mở rộng địa bàn, mở rộng menu phát triển doanh số sản phẩm…
- Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm kiếm, chăm sóc và phát triển KOLs mảng sản phẩm mình phụ trách
- Tổ chức các hội thảo, hội nghị nâng cao kiến thức sản phẩm cho khách hàng, tạo thêm các mối quan hệ phục vụ công việc
- Chủ động nghiên cứu các đề tài liên quan đến sản phẩm nhằm tăng thêm các kiến thức về sản phẩm phụ trách.
2) Hỗ trợ kinh doanh:
- Triển khai kế hoạch marketing phát triển dòng sản phẩm mình phụ trách
- Dịch, biên soạn các tài liệu về sản phẩm: tài liệu phân tích sản phẩm, danh mục hồ sơ thầu, tài liệu chào thầu…
- Tư vấn, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về sản phẩm cho khách hàng và các phòng ban trong công ty
- Xây dựng và update bảng giá sản phẩm: bảng giá chung, bảng giá chào thầu
- Tổng kết và báo cáo doanh số sản phẩm và target định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS

Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 9, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

