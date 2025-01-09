Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )

Dược sĩ/Bán thuốc

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

NHIỆM VỤ CHÍNH:
• Triển khai thực hiện kế hoạch quy trình hướng dẫn đối với các hoạt động nghiệp vụ tại Bộ phận Dịch vụ Khách hàng;
• Kiểm tra tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ giao dịch, đảm bảo các nghiệp vụ được thực hiện một cách chính xác và an toàn;
• Giám sát và kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đối với các chức danh tại bộ phận Dịch vụ Khách hàng;
• Giải quyết thắc mắc, khiếu nại và phục vụ kịp thời yêu cầu của các Khách hàng tại Chi nhánh;
• Kiểm soát và thực hiện các báo cáo cho lãnh đạo trực tiếp, đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, chính xác;
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của các cấp.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
• Tốt nghiệp Đại học Chuyên nghành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng...;
• Tối thiểu có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ Khách hàng hoặc đã có kinh nghiệm vị trí Kiểm soát viên;
• Kỹ năng giao tiếp và trao đổi thông tin tốt;

Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 25 Phố Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-duoc-si-ban-thuoc-thu-nhap-10tr-30tr-thang-tai-ha-noi-job296710
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Hạn nộp: 08/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 10/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Hạn nộp: 08/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 10/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH LOVE MAXX làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH LOVE MAXX
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Hạ Tầng Viễn Thông (TDIS Jsc,. ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Hạ Tầng Viễn Thông (TDIS Jsc,. )
400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine
600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần CPT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần CPT Group
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Dịch Vụ Số Bưu Điện – Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 35 Triệu Công Ty Dịch Vụ Số Bưu Điện – Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm