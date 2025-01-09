Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
NHIỆM VỤ CHÍNH:
• Triển khai thực hiện kế hoạch quy trình hướng dẫn đối với các hoạt động nghiệp vụ tại Bộ phận Dịch vụ Khách hàng;
• Kiểm tra tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ giao dịch, đảm bảo các nghiệp vụ được thực hiện một cách chính xác và an toàn;
• Giám sát và kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đối với các chức danh tại bộ phận Dịch vụ Khách hàng;
• Giải quyết thắc mắc, khiếu nại và phục vụ kịp thời yêu cầu của các Khách hàng tại Chi nhánh;
• Kiểm soát và thực hiện các báo cáo cho lãnh đạo trực tiếp, đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, chính xác;
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của các cấp.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học Chuyên nghành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng...;
• Tối thiểu có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ Khách hàng hoặc đã có kinh nghiệm vị trí Kiểm soát viên;
• Kỹ năng giao tiếp và trao đổi thông tin tốt;
Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
