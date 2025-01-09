Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

NHIỆM VỤ CHÍNH:

• Triển khai thực hiện kế hoạch quy trình hướng dẫn đối với các hoạt động nghiệp vụ tại Bộ phận Dịch vụ Khách hàng;

• Kiểm tra tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ giao dịch, đảm bảo các nghiệp vụ được thực hiện một cách chính xác và an toàn;

• Giám sát và kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đối với các chức danh tại bộ phận Dịch vụ Khách hàng;

• Giải quyết thắc mắc, khiếu nại và phục vụ kịp thời yêu cầu của các Khách hàng tại Chi nhánh;

• Kiểm soát và thực hiện các báo cáo cho lãnh đạo trực tiếp, đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, chính xác;

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của các cấp.