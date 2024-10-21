Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ

Soạn thảo các văn bản hành chính của Công ty trình Quản lý trực tiếp. Ban hành các văn bản, nội dung, thông báo sau khi được duyệt Sắp xếp, lưu trữ khoa học công văn đi, công văn đến, VBHC, các hợp đồng, hồ sơ pháp lý của Công ty. Lập, theo dõi và cập nhật các hồ sơ, hợp đồng hết hạn

Cập nhật, theo dõi và quản lý TS-CC-DC.

Cập nhật danh sách tài sản và lập báo cáo tài sản định kì Tiếp nhận các đề xuất về mua CC-DC-TS, VPP và thực hiện theo đúng quy trình Thực hiện đúng quy trình thu hồi, thanh lý TS-CC-DC và trình lãnh đạo phê duyệt đối với các TS-CC-DC bị hư hỏng không thể sửa chữa

Kiểm soát chi phí hành chính

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và xử lý các đề xuất của các phòng ban trong công tác hành chính Kiểm soát các chi phí hành chính, phân tích và so sánh chi phí khi có sự thay đổi

Thực hiện các công tác liên quan đến PCCC, VSMT

Quản lý các bộ phận : Bảo vệ, Tạp vụ, Nấu ăn

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghệp chuyên nghành liên quan Kinh nghiệm dưới 1 năm đối với vị trí tương đương Sử dụng thành thạo Word , Excel Có kỹ năng giao tếp khéo léo , đàm phán và thuyết phục Cẩn thận , chịu khó , trung thực , tinh thần ,trách nhiem cao , nhiệt huyết , có tinh thần học hỏi

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ đầy đủ theo quy định Môi trường làm viec năng động và chuyên nghiệp Được đào tạo hỗ trợ chuyên sau về mặt nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.