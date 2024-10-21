Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ
Soạn thảo các văn bản hành chính của Công ty trình Quản lý trực tiếp. Ban hành các văn bản, nội dung, thông báo sau khi được duyệt Sắp xếp, lưu trữ khoa học công văn đi, công văn đến, VBHC, các hợp đồng, hồ sơ pháp lý của Công ty. Lập, theo dõi và cập nhật các hồ sơ, hợp đồng hết hạn
Soạn thảo các văn bản hành chính của Công ty trình Quản lý trực tiếp. Ban hành các văn bản, nội dung, thông báo sau khi được duyệt
Sắp xếp, lưu trữ khoa học công văn đi, công văn đến, VBHC, các hợp đồng, hồ sơ pháp lý của Công ty.
Lập, theo dõi và cập nhật các hồ sơ, hợp đồng hết hạn
Cập nhật, theo dõi và quản lý TS-CC-DC.
Cập nhật danh sách tài sản và lập báo cáo tài sản định kì Tiếp nhận các đề xuất về mua CC-DC-TS, VPP và thực hiện theo đúng quy trình Thực hiện đúng quy trình thu hồi, thanh lý TS-CC-DC và trình lãnh đạo phê duyệt đối với các TS-CC-DC bị hư hỏng không thể sửa chữa
Cập nhật danh sách tài sản và lập báo cáo tài sản định kì
Tiếp nhận các đề xuất về mua CC-DC-TS, VPP và thực hiện theo đúng quy trình
Thực hiện đúng quy trình thu hồi, thanh lý TS-CC-DC và trình lãnh đạo phê duyệt đối với các TS-CC-DC bị hư hỏng không thể sửa chữa
Kiểm soát chi phí hành chính
Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và xử lý các đề xuất của các phòng ban trong công tác hành chính Kiểm soát các chi phí hành chính, phân tích và so sánh chi phí khi có sự thay đổi
Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và xử lý các đề xuất của các phòng ban trong công tác hành chính
Kiểm soát các chi phí hành chính, phân tích và so sánh chi phí khi có sự thay đổi
Thực hiện các công tác liên quan đến PCCC, VSMT
Quản lý các bộ phận : Bảo vệ, Tạp vụ, Nấu ăn
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghệp chuyên nghành liên quan Kinh nghiệm dưới 1 năm đối với vị trí tương đương Sử dụng thành thạo Word , Excel Có kỹ năng giao tếp khéo léo , đàm phán và thuyết phục Cẩn thận , chịu khó , trung thực , tinh thần ,trách nhiem cao , nhiệt huyết , có tinh thần học hỏi
Tốt nghệp chuyên nghành liên quan
Kinh nghiệm dưới 1 năm đối với vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo Word , Excel
Có kỹ năng giao tếp khéo léo , đàm phán và thuyết phục
Cẩn thận , chịu khó , trung thực , tinh thần ,trách nhiem cao , nhiệt huyết , có tinh thần học hỏi

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ đầy đủ theo quy định Môi trường làm viec năng động và chuyên nghiệp Được đào tạo hỗ trợ chuyên sau về mặt nhân sự
Được hưởng các chế độ đầy đủ theo quy định
Môi trường làm viec năng động và chuyên nghiệp
Được đào tạo hỗ trợ chuyên sau về mặt nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 101-4 đường NB, cụm khu công nghiệp Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

