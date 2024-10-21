Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH TECHNOASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 545 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý cơ sở dữ liệu nội bộ của công ty

- Chào đón hỗ trợ khách hàng, giải quyết các vấn đề qua các phương tiện như email, điện thoại...

- Quản lý vật tư hàng tồn kho của văn phòng, duy trì môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp

- Lên lịch các cuộc họp và báo cáo

- Lưu trữ chứng từ hồ sơ của công ty

- Thực hiện nhập liệu và các công việc văn thư khác

- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng

- Kỹ năng làm việc độc lập

- Ưu tiên có kinh nghiệm, thành thạo tin học văn phòng

- Năng động, nhiệt tình, tận tâm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TECHNOASIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2- thứ 7 (Từ 8h-17h)

- Mức lương thỏa thuận

- Tham gia các chế độ theo quy định của công ty và nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN...

- Lương tháng 13

- Phụ cấp cơm trưa

- Được làm trong môi trường năng động và trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TECHNOASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin