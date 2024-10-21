Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH TECHNOASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 545 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý cơ sở dữ liệu nội bộ của công ty
- Chào đón hỗ trợ khách hàng, giải quyết các vấn đề qua các phương tiện như email, điện thoại...
- Quản lý vật tư hàng tồn kho của văn phòng, duy trì môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp
- Lên lịch các cuộc họp và báo cáo
- Lưu trữ chứng từ hồ sơ của công ty
- Thực hiện nhập liệu và các công việc văn thư khác
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng
- Kỹ năng làm việc độc lập
- Ưu tiên có kinh nghiệm, thành thạo tin học văn phòng
- Năng động, nhiệt tình, tận tâm với công việc.
- Kỹ năng làm việc độc lập
- Ưu tiên có kinh nghiệm, thành thạo tin học văn phòng
- Năng động, nhiệt tình, tận tâm với công việc.
Tại CÔNG TY TNHH TECHNOASIA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2- thứ 7 (Từ 8h-17h)
- Mức lương thỏa thuận
- Tham gia các chế độ theo quy định của công ty và nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN...
- Lương tháng 13
- Phụ cấp cơm trưa
- Được làm trong môi trường năng động và trẻ trung
- Mức lương thỏa thuận
- Tham gia các chế độ theo quy định của công ty và nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN...
- Lương tháng 13
- Phụ cấp cơm trưa
- Được làm trong môi trường năng động và trẻ trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI