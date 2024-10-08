Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH

Nhân viên hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 21, Đường D6, Khu phố 6, Khu dân cư Hưng Phú, Phường Phước Long B, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi nhật ký văn bản đến và đi.
- Tiếp nhận các chứng từ, văn bản trình ký BGĐ.
- Gửi thông báo, quyết định, công văn đến các bộ phận liên quan.
- Hỗ trợ kiểm soát, cấp phát, theo dõi sửa chữa, bảo trì trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm và đồng phục.
- Cấp phát áo quần đồng phục.
- Theo dõi, đặt mua VPP, vật dụng cung cấp cho các phòng ban khi có yêu cầu.
- Theo dõi vệ sinh, thanh toán tiền điện, nước, chuyển phát nhanh, rác,...
- Soạn thảo công văn, thông báo, quyết định.
- Phụ trách công tác tuyển dụng của Công ty.
- Lưu trữ, cập nhật hồ sơ nhân sự, Hợp đồng lao động, Chấm công.
- Tổ chức lưu trữ, quản lý hồ sơ nhân sự và các hợp đồng liên quan.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 25 - 30 tuổi và chỉ tuyển Nữ
- Ứng viên: tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành có liên quan
- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH sau thời gian thử việc.
- Teambuilding, Year End Party,...
- Chế độ phúc lợi như sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 21 đường D6, khu phố 6, khu dân cư Hưng Phú , Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

