Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TÂN THUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường số 7, khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận thư từ, văn bản, công văn đi công văn đến, lưu trữ hồ sơ theo quy định của Công ty; Tiếp nhận đề xuất, cung cấp văn phòng phẩm hằng tháng cho các bộ phận; Đặt vé xe, đồng phục, văn phòng phẩm, các công tác hậu cần tại công ty; Giám sát công tác vệ sinh, tác phong làm việc của CBCNV; Sắp xếp, chuẩn bị nước, thiết bị cần thiết cho các cuộc họp cho ban lãnh đạo, đối tác; Quản lý lịch điều xe demo, phiếu xăng dầu, định mức cấp phát hằng tháng; Quản lý chi phí hành chính (nước uống, tiền điện thoại, phí cầu đường,...); Theo dõi nội quy, nề nếp làm việc của CBNV, lập biên bản xử lý nếu vi phạm; Phối hợp với bộ phận Marketing tổ chức sự kiện cho Công ty (Quốc tế phụ nữ, 8/3, sinh nhật...); Lập báo cáo chi phí hằng tháng để theo dõi biến động chi phí hằng tháng để kịp thời kiểm soát.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên; Kinh nghiệm tối thiểu 1 – 2 năm tại vị trí tương đương; Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel,...); Khả năng lập kế hoạch, giao tiếp tốt; Khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TÂN THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, hướng dẫn chi tiết trong công việc; Được trang bị máy tính phục vụ công việc; Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và phúc lợi đầy đủ; Được thưởng trong các dịp lễ Tết (Tết dương lịch, 30/4 và 1/5, 2/9,..) theo chính sách Công ty; Môi trường làm việc tốt, phát huy sáng tạo, cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TÂN THUẬN

