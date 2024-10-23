Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TÂN THUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TÂN THUẬN
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TÂN THUẬN

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TÂN THUẬN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường số 7, khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận thư từ, văn bản, công văn đi công văn đến, lưu trữ hồ sơ theo quy định của Công ty; Tiếp nhận đề xuất, cung cấp văn phòng phẩm hằng tháng cho các bộ phận; Đặt vé xe, đồng phục, văn phòng phẩm, các công tác hậu cần tại công ty; Giám sát công tác vệ sinh, tác phong làm việc của CBCNV; Sắp xếp, chuẩn bị nước, thiết bị cần thiết cho các cuộc họp cho ban lãnh đạo, đối tác; Quản lý lịch điều xe demo, phiếu xăng dầu, định mức cấp phát hằng tháng; Quản lý chi phí hành chính (nước uống, tiền điện thoại, phí cầu đường,...); Theo dõi nội quy, nề nếp làm việc của CBNV, lập biên bản xử lý nếu vi phạm; Phối hợp với bộ phận Marketing tổ chức sự kiện cho Công ty (Quốc tế phụ nữ, 8/3, sinh nhật...); Lập báo cáo chi phí hằng tháng để theo dõi biến động chi phí hằng tháng để kịp thời kiểm soát.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên; Kinh nghiệm tối thiểu 1 – 2 năm tại vị trí tương đương; Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel,...); Khả năng lập kế hoạch, giao tiếp tốt; Khả năng chịu áp lực cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TÂN THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, hướng dẫn chi tiết trong công việc; Được trang bị máy tính phục vụ công việc; Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và phúc lợi đầy đủ; Được thưởng trong các dịp lễ Tết (Tết dương lịch, 30/4 và 1/5, 2/9,..) theo chính sách Công ty; Môi trường làm việc tốt, phát huy sáng tạo, cơ hội phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TÂN THUẬN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TÂN THUẬN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô DVTM-08 và Lô DVTM-11, Đường số 7, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

