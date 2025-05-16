Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Cammsys Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Cammsys Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Cammsys Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Công ty TNHH Cammsys Việt Nam, KCN Bá Thiện 1, Bình Xuyên, Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý đội tạp vụ và phòng giặt.
Quản lý rác thải, phế liệu.
Quản lý công tác vệ sinh, công tác tạo cảnh quan khuôn viên công ty
Các nghiệp vụ khác của bộ phận hành chính như: Quản lý locker, Thiết bị tài sản, quản lý cây nước..,
Thanh toán các chi phí liên quan
Làm tài liệu audit và đối ứng với khách hàng
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ-ĐH các chuyên ngành có liên quan đến quản trị kinh doanh,…
Trên 4 năm kinh nghiệm phòng hành chính - nhân sự
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành
Sử dụng Word, Excel, PowerPoint tố

Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty có xe đưa đón miễn phí HN-VP
Đóng BHXH ngay từ tháng thử việc
Tặng quà các dịp lễ tết, Lương T13, các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu CN Bá Thiện, TT Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

