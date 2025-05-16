Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Cammsys Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Công ty TNHH Cammsys Việt Nam, KCN Bá Thiện 1, Bình Xuyên, Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý đội tạp vụ và phòng giặt.

Quản lý rác thải, phế liệu.

Quản lý công tác vệ sinh, công tác tạo cảnh quan khuôn viên công ty

Các nghiệp vụ khác của bộ phận hành chính như: Quản lý locker, Thiết bị tài sản, quản lý cây nước..,

Thanh toán các chi phí liên quan

Làm tài liệu audit và đối ứng với khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ-ĐH các chuyên ngành có liên quan đến quản trị kinh doanh,…

Trên 4 năm kinh nghiệm phòng hành chính - nhân sự

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành

Sử dụng Word, Excel, PowerPoint tố

Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty có xe đưa đón miễn phí HN-VP

Đóng BHXH ngay từ tháng thử việc

Tặng quà các dịp lễ tết, Lương T13, các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin